Ребенок жестоко убил собаку в Черновцах: суд закрыл дело против матери-грумерки

Черновицкий суд закрыл дело по известной грумерке. Ее шестилетняя дочь до смерти избила йоркширского терьера.

Шевченковский райсуд Черновцов мотивировал решение о завершении сроков привлечения к админответственности.

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Что известно об убийстве собаки

Видео, где девочка издевается над животным, опубликовали в телеграм-каналах 10 августа. Затем оказалось, что событие произошло еще в марте. Ребенок бросал несчастное животное на пол и жестоко избивал. Собака перестала двигаться, однако девочка продолжала бросать ее и добивала каким-то предметом.

После огласки известная зоозащитная организация UAnimals обратилась к правоохранителям с просьбой отреагировать. На мать шестилетней девочки составили админпротокол за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Шестилетняя девочка была без присмотра и за этот безжалостный поступок ответственность должны понести родители.

– отметили зоозащитники.

В полиции рассказали, что 23 мая получили обращение от владелицы йоркширского терьера. Правоохранители составили протокол, а также провели беседу с родителями ребенка. После этого дело было направлено в суд.



Девочка жестоко убила собаку / Скриншот с видео

Дело закрыли

Протокол был рассмотрен еще в конце июня. В то же время там отмечено, что сам инцидент произошел 29 марта. В постановлении суда грумерку обвиняли в уклонении от исполнения родительских обязанностей. На женщину составили админпротокол, за что максимально ей грозило до 1 700 гривен штрафа.

Судья Виктория Чебан закрыла дело, поскольку "срок привлечения к административной ответственности истек".

Отметим, срок привлечения к админответственности – 2 месяца со дня совершения преступления, а рассматривать дело начали только в июне.

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