Дитина жорстоко вбила собаку у Чернівцях: суд закрив справу проти матері-грумерки

Чернівецький суд закрив справу стосовно відомої грумерки. Її шестирічна донька до смерті побила йоркширського тер’єра.

Шевченківський райсуд Чернівців мотивував рішення завершенням термінів притягнення до адмінвідповідальності.

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Що відомо про вбивство собаки

Відео, де дівчинка знущається з тварини, опублікували в телеграм-каналах 10 серпня. Потім виявилося, що подія сталася ще у березні. Дитина кидала бідолашну тваринку на підлогу та жорстоко била. Собака перестала рухатись, однак дівчинка продовжувала кидати її та добивала якимось предметом.

Після розголосу відома зоозахисна організація UAnimals звернулася до правоохоронців з проханням відреагувати. На матір шестирічної дівчинки склали адмінпротокол за неналежне виконання обов'язків.

Шестирічна дівчинка була без нагляду і за цей безжалісний вчинок відповідальність мають понести батьки,

– зазначили зоозахисники.

У поліції розповіли, що 23 травня отримали звернення від власниці йоркширського тер’єра. Правоохоронці склали протокол, а також провели бесіду з батьками дитини. Після цього справу скерували до суду.



Дівчинка жорстоко вбила собаку / Скриншот з відео

Справу закрили

Протокол розглянули ще наприкінці червня. Водночас там зазначено, що сам інцидент відбувся 29 березня. У постанові суду грумерку обвинувачували в ухиленні від виконання батьківських обов’язків. На жінку склали адмінпротокол, за що максимально їй загрожувало до 1700 гривень штрафу.

Суддя Вікторія Чебан закрила справу, оскільки "строк притягнення до адміністративної відповідальності закінчився.

Зауважимо, термін притягнення до адмінвідповідальності – 2 місяці з дати вчинення злочину, а розглядати справу почали лише в червні.

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