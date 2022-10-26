Россияне застрелили своего солдата, перепутав его с "украинским диверсантом"

Российская армия в очередной раз показала свой тупизм. Так, оккупанты застрелили своего солдата, перепутав его с диверсантом из Украины.

Семья убитого не верит в официальную версию. Как оказалось, сначала семье рассказывали совсем другую версию убийства.

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Россияне застрелили своего солдата

В Белгородской области российский захватчик убил солдата срочной службы Дениса Таскаева из-за того, что просто перепутал его с "украинским диверсантом". Предварительно это якобы произошло случайно, но семья погибшего не верит в это.

Подозреваемый в убийстве был задержан. Следователи утверждают, что погибшего Таскаева спутали с "военнослужащим из Украины".

Следователь сказал, что была перестрелка с разведывательными диверсионными группами, ребята были "на взводе". Денис спускался в блиндаж, и испуганный сослуживец принял его за чужого,

– рассказала мать убитого Татьяна.

Сразу после убийства командир роты заявил, что солдат погиб в перестрелке с украинскими военными в ночь с 15 на 16 октября. К тому же, командование запугало других военных не говорить ничего об этом событии.

По словам одного из товарищей Дениса Таскаева, солдатам приказали не говорить о подробностях происшествия, если они "не хотят оказаться на месте парня".

Мать убитого солдата не верит в версию конфликта солдат. По словам женщины, ее сын был бесконфликтным.

"Если бы у него были какие-то стычки с сослуживцами, я бы об этом знала. Он мне всегда обо всем рассказывал", – подчеркнула женщина.



Захватчик убил солдата срочной службы Дениса Таскаева / Фото "Сибирь. Реалии"

В Херсонской области российские мобилизованные убили командира

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, мобилизованные россияне не горели желанием участвовать в боевых действиях. По фактическому принуждению они решили сдаваться в плен.

Предварительные договоренности с бойцами ВСУ о сдаче в плен оккупанты проводили без участия своего командира, который также был из мобилизованных, но очень боялся наказания со стороны российских спецслужб.

Поэтому солдатам пришлось вести переговоры тайно, а своего командира они убили.

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