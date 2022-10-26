Росіяни застрелили свого солдата, переплутавши його з "українським диверсантом"

Російська армія вкотре показала свій тупізм. Так, окупанти застрелили свого солдата, переплутавши його з диверсантом з України.

Сім'я вбитого не вірить в офіційну версію. Як виявилось, спочатку родині розповідали зовсім іншу версію вбивства.

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Росіяни застрелили свого солдата

У Бєлгородській області російський загарбник вбив солдата строкової служби Дениса Таскаєва через те, що просто переплутав його з "українським диверсантом". Попередньо, це буцімто сталось випадково, але родина загиблого не вірить у це.

Підозрюваного у вбивстві затримали. Слідчі стверджують, що загиблого Таскаєва сплутали з "військовослужбовцем з України".

Слідчий сказав, що була перестрілка з розвідувальними диверсійними групами, хлопці були "на взводі". Денис спускався в бліндаж, і наляканий товариш по службі прийняв його за чужого,

– розповіла мати вбитого Тетяна.

Одразу після вбивства командир роти заявив, що солдат загинув у перестрілці з українськими військовими в ніч із 15 на 16 жовтня. До того ж командування залякало інших військових не говорити нічого про цю подію.

За словами одного із товаришів Дениса Таскаєва, солдатам наказали не говорити про подробиці події, якщо вони "не хочуть опинитися на місці хлопця".

Мати вбитого солдата не вірить у версію конфлікту солдатів. За словами жінки, її син був безконфліктним

"Якби у нього були якісь сутички з товаришами по службі, я б про це знала. Він мені завжди про все розповідав", – наголосила жінка.



Загарбник вбив солдата строкової служби Дениса Таскаєва / фото "Сибір. Реалії"

На Херсонщині російські мобілізовані вбили командира

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, мобілізовані росіяни не горіли бажанням брати участь у бойових діях. Через фактичний примус вони вирішили здаватися в полон.

Попередні домовленості із бійцями ЗСУ про здачу в полон окупанти проводили без участі свого командира, який також був із мобілізованих, але дуже боявся покарання з боку російських спецслужб.

Через це солдатам довелося вести перемовини таємно, а свого командира вони вбили.

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