Постановка, как с очередным "взятием" Бахмута: в чем несуразность дела об убийстве Татарского

Во время "творческого вечера" 2 апреля прогремел взрыв в одном из кафе в Санкт-Петербурге. В результате погиб известный российский пропагандист Владлен Татарский.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков. По его словам, ликвидация Татарского – очередная провокация России, которая не стоит внимания.

Смотрите также Российский государственный терроризм перешел на новый уровень: почему подрыв Татарского – только начало

Появились новые детали дела

Алексей Бурлаков объяснил, что россияне, конечно, не могли обойти Украину и постоянно произносят версии о ее причастности к инциденту.

Впрочем, с каждым днем появляется гораздо больше интересной информации. Например, относительно Дарьи Треповой, подарившей пропагандисту статуэтку в тот вечер.

Обнаружили, что она финансировала Фонд по борьбе с коррупцией – это структура Алексея Навального. Здесь Навальный всплывает,

– отметил журналист-международник.

Кроме того, стало известно, что Владлен Татарский был помощником депутата Госдумы от "Справедливой России".

"Справедливая Россия" – это ребята, которые тоже дружат с Евгением Пригожиным", – объяснил Бурлаков.

По его словам, в этой истории и так много интересных фигурантов, поэтому Украина здесь явно ни при чем.

Алексей Бурлаков рассказал, что общее между фейковыми заявлениями Пригожина и убийством Татарского: смотрите видео

Причем здесь Пригожин

Алексей Бурлаков подчеркнул, что сейчас ходят довольно странные слухи о причине смерти Татарского. Одна из них – взрывчатка была заложена заранее в стульях.

Российские Телеграмм-каналы, связанные с силовиками, дописывали, что якобы есть некий секретный чат, с этой Дарьей, где она писала, что "меня подставили, лучше бы я погибла",

– рассказал журналист-международник.

По его мнению, видео допроса подозреваемой вызывает тоже множество вопросов и сомнений. На вопрос о том, кто заставил ее это сделать, девушка отвечает: "Давайте после расскажу?".

"ФСБ, соберитесь, пожалуйста. Как-то можно будет все-таки чуть-чуть больше подумать, чем накануне вечером над этой версией", – сосредоточил внимание Бурлаков.

По его словам, все же главной причиной гибели пропагандиста есть внутренние разборки. Фигурирует в них и знаменитый руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Постановка, как и с тем "взятием" Бахмута дежурным, где он вонзает этот флаг,

– подчеркнул он.

Так что на самом деле убийство Татарского раскрывает еще очень много скрытых Россией деталей.

Убийство пропагандиста Татарского: главное

В кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге 2 апреля на так называемом "творческом вечере" российского пропагандиста Владлена Татарского раздался взрыв.

В результате он погиб на месте, еще 32 человека пострадали.

По версии следствия, вроде бы взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила участница этого сборища Дарья Трепова.

Россия назвала это "терактом". А также обвинила в причастности вроде бы "украинские спецслужбы".

Якобы владельцем кафе является глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин. Эксперты Института исследования войны считают, что убийство российского пропагандиста может быть предупреждением для главы ППК "Вагнера". Сам главарь вагнеровцев заявил, что сомневается, что к убийству Татарского причастен "киевский режим".

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал видео, где утверждает, что его боевики якобы захватили городскую администрацию Бахмута. Однако на самом деле россияне еще далеки от взятия контроля над украинским городом.