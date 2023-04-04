Треповую вербовали через телеграмм и пообещали должность редактора в Киеве, – росСМИ
Источник:"Фонтанка"
Главная подозреваемая в ликвидации пропагандиста Владлена Татарского Дарья Трепова рассказала подробности допроса. Она заявила, что ей якобы пообещали должность редактора в одном из медиаресурсов Украины, если она передаст Татарскому бюст со взрывчаткой.
В то же время, как сказала Трепова, журналистам российского издания она не знала о взрывчатке.
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Что сказала подозреваемая на допросе
В частности, девушка рассказала, что читала украинские телеграмм-каналы и познакомилась с неким активистом. Ей предложили перебраться в Киев на позицию редактора в одном из медиаресурсов, но для этого нужно было пройти стажировку.
Первой задачей было прийти в книжный магазин "Листва" и познакомиться там с пропагандистом Владленом Татарским. Через таксиста в Москве ей передали "тайную вещь". По данным ресурса, таксист и не подозревал, что делает.
Относительно самодельного взрывного устройства сообщается, что его также заказали через телеграмм, расплатились, а мастер уже анонимно переправлял в нужное время, в нужные руки посредника. Вернувшись в Петербург, девушка удаленно получила новую задачу – встречу с Татарским на Университетской набережной.
Девушке приобрели авиабилет Пулково – Узбекистан, пообещав, что из Азии ее спокойно переправят в Украину. О бомбе она, по ее словам, не знала, догадывалась лишь, что это "нечто плохое". Она находилась в непосредственной близости от упаковки со взрывчаткой и считает, что ее "подставили".
Что известно о ликвидации Татарского
- 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, ранее принадлежавшему основателю ППК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлена Татарского, еще 30 получили ранения.
- Российские силовики задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве. Оккупанты опубликовали видео с задержанной Дарьей Треповой. На кадрах она признает, что пронесла в кафе взорвавшуюся статуэтку.