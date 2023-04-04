Треповую вербовали через телеграмм и пообещали должность редактора в Киеве, – росСМИ

Главная подозреваемая в ликвидации пропагандиста Владлена Татарского Дарья Трепова рассказала подробности допроса. Она заявила, что ей якобы пообещали должность редактора в одном из медиаресурсов Украины, если она передаст Татарскому бюст со взрывчаткой.

В то же время, как сказала Трепова, журналистам российского издания она не знала о взрывчатке.

Смотрите также Убийство Татарского связано с противоречиями между кремлевскими элитами, — Times

Что сказала подозреваемая на допросе

В частности, девушка рассказала, что читала украинские телеграмм-каналы и познакомилась с неким активистом. Ей предложили перебраться в Киев на позицию редактора в одном из медиаресурсов, но для этого нужно было пройти стажировку.

Первой задачей было прийти в книжный магазин "Листва" и познакомиться там с пропагандистом Владленом Татарским. Через таксиста в Москве ей передали "тайную вещь". По данным ресурса, таксист и не подозревал, что делает.

Относительно самодельного взрывного устройства сообщается, что его также заказали через телеграмм, расплатились, а мастер уже анонимно переправлял в нужное время, в нужные руки посредника. Вернувшись в Петербург, девушка удаленно получила новую задачу – встречу с Татарским на Университетской набережной.

Девушке приобрели авиабилет Пулково – Узбекистан, пообещав, что из Азии ее спокойно переправят в Украину. О бомбе она, по ее словам, не знала, догадывалась лишь, что это "нечто плохое". Она находилась в непосредственной близости от упаковки со взрывчаткой и считает, что ее "подставили".

Что известно о ликвидации Татарского