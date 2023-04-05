Они боятся: психолог прокомментировал "истерику" пропагандистов по поводу Татарского

В Санкт-Петербурге 2 апреля при загадочных обстоятельствах погиб российский пропагандист Владлен Татарский. Его смерть вызвала настоящую панику и среди других голосистых личностей России, например Владимира Соловьева, Антона Красовского, Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

Об этом 24 Каналу рассказал Дмитрий Попов – кандидат психологических наук. По его словам, их громкие призывы о необходимости мести – очередная провокация.

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У российских пропагандистов паника

Дмитрий Попов объяснил, что, конечно, россияне без устали будут обвинять всех, кто будет замечен хотя бы с наименьшим намеком на голубой и желтый цвета.

Среди них и Дарья Трепова, откровенное фото которой активно распространяется по сети. На ее фотографии на заднем фоне будто тоже есть украинская патриотическая символика.

На этом фоне смог не отреагировать на убийство Татарского и журналист Антон Красовский.

Он очень грустно на фоне дачи с камином пытался сказать, что дорогой товарищ и друг ушел, мы будем следующими,

– заметил психолог.

По его мнению, такая речь журналиста была неискренней и более похожей на пиар-акцию.

"К тому же он очень много рассказывал негативного об Украине, особенно когда он пытался топить украинских детей в реке", – вспомнил Попов.

По его словам, подобные заявления – явный фашизм и геноцид.

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Соловьев в ударе

Дмитрий Попов сосредоточил внимание, что знаменитый Владимир Соловьев тоже не смог остаться в стороне.

"Соловьев как всегда очень агрессивно и харизматично стал заявлять: "Сколько можно? Почему наши спецслужбы на это не реагируют? – прокомментировал он.

По его мнению, пропагандист переиграл, однако ничего нового в этом нет.

Я помню раз 5, наверное, он заявлял, что всегда на мушке у всех спецслужб нацистов всех времен всей планеты. Вообще все охотники за Соловьёвым,

– заметил психолог.

По его словам, его высказывание о том, что Россия должна переходить в режим уничтожения всех террористов – традиционный бред пропагандиста.

Симоньян и Кеосаян не удержались

Дмитрий Попов подчеркнул, что относительно не менее известной российской пропагандистки Маргариты Симоньян сложно делать какие-то выводы, потому что она очень осторожно высказалась о смерти Татарского. Впрочем, трудно обойти поведение еще одного русского шута – ее мужа.

"Что касается Тиграна Кеосаяна, то он – такой человек, который пытается что-то комическое создать из того, что не комично", – заметил он.

По его мнению, Кеосаяна вообще сложно воспринимать.

Его заявление очень похоже на заявление Соловьева, то есть они хотят, чтобы был какой-то ответ ужасен и беспощаден,

– объяснил психолог.

В то же время Кеосаян все же предполагает, что это может быть следствием внутренних разборок в России, которые приведут к распаду страны.

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