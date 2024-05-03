Задержан гражданин Казахстана: в МИД рассказали подробности убийства украинца в Венгрии

В Венгрии жестоко убили гражданина Украины. Мужчина 1975 года рождения получил ножевое ранение.

Пресс-служба МИД в комментарии 24 Каналу рассказала подробности убийства украинца в Венгрии. Сообщили, что задержан гражданин Казахстана.

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Убийство произошло в результате ссоры

Так, по информации посольства Украины в Венгрии, в результате ножевого ранения погиб украинец 1975 года рождения.

Инцидент произошел в результате ссоры в общежитии для работников автотранспортной компании. Гражданин Казахстана, который подозревается в совершении указанного преступления, задержан. Ведутся следственные действия,

– сообщили в МИД.

Добавили, что посольство устанавливает связь с родственниками погибшего. Кроме того, находится на постоянном контакте со следственными органами Венгрии.

Что уже известно

Накануне, 1 мая, венгерские правоохранители получили сообщение о стычке между двумя мужчинами, переросшей в драку. Закончилось тем, что один из них начал истекать кровью.

По предварительным 44-летний казахстанец во время ссоры несколько раз нанес несколько ударов ножом 48-летнему украинцу.

Мужчина скончался на месте.

По факту убийства начали уголовное производство.

Впоследствии в полиции Будапешта сообщили, что подозреваемого задержали.

Также венгерские СМИ писали, что двое мужчин якобы работали водителями грузовиков.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.