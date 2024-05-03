В пресс-службе МИД сообщили, что министерству известно об убийстве украинца в Будапеште.
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МИД выясняет обстоятельства нападения на украинца в Будапеште
Сейчас посольство Украины в Венгрии выясняет все обстоятельства происшествия.
Дополнительные обстоятельства сейчас выясняет посольство,
– рассказали в МИД в комментарии "ЕП".
Напомним, что в Венгрии от ножевых ранений умер 48-летний украинец. Предварительно, он был водителем грузовика.
Что известно о трагедии
- 1 мая венгерские правоохранители получили сообщение о столкновении между двумя мужчинами, которая переросла в драку. Все закончилось тем, что один из них начал истекать кровью.
- Предварительно, 44-летний казахстанец во время ссоры несколько раз нанес удары ножом 48-летнему украинцу.
- Гражданин Украины скончался на месте.
- Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства.
- Впоследствии полиция Будапешта сообщила, что задержала 44-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве.
Венгерские СМИ заявили, что оба мужчины якобы работали водителями грузовиков. Также сообщается, что на момент трагедии они находились на территории транспортной компании. В то же время в МИД эту информацию пока не комментировали.
Напомним, что лишь недавно Украину всколыхнула еще одна трагическая весть – в Германии россиянин жестоко убил украинских воинов, которые проходили там реабилитацию. 27 апреля в баварском городе Мурнау-ам-Штафельзее двух наших защитников нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра. Один из них погиб на месте, а второй – умер в больнице.
Предварительно, фанат Путина был в состоянии алкогольного опьянения. Ему избрали меру пресечения в виде ареста.