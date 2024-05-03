Затримано громадянина Казахстану: в МЗС розповіли подробиці вбивства українця в Угорщині
В Угорщині жорстоко вбили громадянина України. Чоловік 1975 року народження зазнав ножового поранення.
Пресслужба МЗС у коментарі 24 Каналу розповіла подробиці вбивства українця в Угорщині. Повідомили, що затримано громадянина Казахстану.
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Вбивство сталося внаслідок сварки
Так, за інформацією посольства України в Угорщині, в результаті ножового поранення загинув українець 1975 року народження.
Інцидент стався внаслідок сварки в гуртожитку для працівників автотранспортної компанії. Громадянина Казахстану, який підозрюється у вчинені зазначеного злочину, затримано. Ведуться слідчі дії,
– повідомили в МЗС.
Додали, що посольство встановлює зв'язок із родичами загиблого. Окрім того, перебуває на постійному контакті зі слідчими органами Угорщини.24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Що вже відомо
- Напередодні, 1 травня, угорські правоохоронці отримали повідомлення про сутичку між двома чоловіками, що переросла у бійку. Закінчилося тим, що один з них почав стікати кров'ю.
- За попередніми даними, 44-річний казахстанець під час сварки кілька разів завдав ударів ножем 48-річному українцеві.
- Чоловік помер на місці.
- За фактом вбивства розпочали кримінальне провадження.
- Згодом у поліції Будапешта повідомили, що підозрюваного затримали.
- Також угорські ЗМІ писали, що двоє чоловіків начебто працювали водіями вантажівок.