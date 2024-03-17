В Германии убили украинскую беженку: злоумышленники планировали преступление заранее, – СМИ
Источник:Focus
В Германии правоохранители проводят расследование в отношении убийства 27-летней украинки. Местные СМИ убеждены, что задержанная по подозрению в преступлении пара могла планировать свои действия заранее.
После смерти 27-летней Маргариты ее маленькая дочь исчезла. Ребенка нашли у пары граждан России 43-х и 44-х лет соответственно. В настоящее время они главные подозреваемые.
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Планировали свое преступление
Немецкие СМИ сообщают, что задержанная по подозрению в убийстве 27-летней гражданки Украины в Германии и похищении ее ребенка пара могла планировать свои действия заранее.
В среду, 13 марта, в округе Рейн-Неккар были предварительно арестованы два человека в возрасте 43 и 44 лет. Первоначально сообщалось о задержании двух мужчин. Однако впоследствии уже стало известно, что речь идет о мужчине и женщине.
Как сообщает Bild, 44-летний мужчина является немцем. Арестованная женщина, как сообщается, родом из России. Позже, 14 марта, они предстали перед судьей, а затем были доставлены в исправительное учреждение. Мать убитой украинки до сих пор не найдена.
Сейчас есть подозрение, что арестованные планировали убийство и похищение в течение длительного времени. Предварительно, 44-летний мужчина работает мясником. По словам соседа, он говорил о своем новорожденном ребенке, который сейчас находится в отделении интенсивной терапии.
У супругов трое сыновей, мужчина сказал мне в декабре, что в январе у них будет девочка. Он с гордостью показал мне розовую детскую шапочку для ребенка. Я еще удивился, потому что его жена совсем не выглядела беременной. Но я никогда не ожидал такого преступления. Эта пара всегда была очень вежливой и казалась приятной,
– рассказал он.
Отмечается, что во время ареста пятинедельная девочка была взята под опеку невредимой и в качестве меры пресечения доставлена в больницу. После сравнения ДНК стало понятно, что она является дочерью убитой женщины.
По состоянию на сейчас ребенок находится под опекой службы по делам детей.
Что известно об убийстве женщины: кратко
- Утром 7 марта на берегу Рейна возле популярной набережной возле немецкого города Хоккенхайм нашли тело 27-летней украинки Маргариты Разаз. Его увидел мужчина, который проходил мимо и сразу вызвал полицию.
- Также исчезли ее маленькая дочь и мама. Они втроем проживали в приюте для беженцев в районе Рейн-Неккар.
- Последний раз Маргариту, ее дочь и мать видели в местном ресторане. Знакомая семьи Арина Якубовская рассказала, что женщины встречались с новой знакомой Инной из Вальдорфа, которая якобы помогает беженцам из Украины.
- Впоследствии младенца погибшей женщины удалось отыскать у мужчины и женщины. Девочку нашли живой, ей на момент гибели матери было только пять недель.