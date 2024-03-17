В Германии убили украинскую беженку: злоумышленники планировали преступление заранее, – СМИ

В Германии правоохранители проводят расследование в отношении убийства 27-летней украинки. Местные СМИ убеждены, что задержанная по подозрению в преступлении пара могла планировать свои действия заранее.

После смерти 27-летней Маргариты ее маленькая дочь исчезла. Ребенка нашли у пары граждан России 43-х и 44-х лет соответственно. В настоящее время они главные подозреваемые.

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Планировали свое преступление

Немецкие СМИ сообщают, что задержанная по подозрению в убийстве 27-летней гражданки Украины в Германии и похищении ее ребенка пара могла планировать свои действия заранее.

В среду, 13 марта, в округе Рейн-Неккар были предварительно арестованы два человека в возрасте 43 и 44 лет. Первоначально сообщалось о задержании двух мужчин. Однако впоследствии уже стало известно, что речь идет о мужчине и женщине.

Как сообщает Bild, 44-летний мужчина является немцем. Арестованная женщина, как сообщается, родом из России. Позже, 14 марта, они предстали перед судьей, а затем были доставлены в исправительное учреждение. Мать убитой украинки до сих пор не найдена.

Сейчас есть подозрение, что арестованные планировали убийство и похищение в течение длительного времени. Предварительно, 44-летний мужчина работает мясником. По словам соседа, он говорил о своем новорожденном ребенке, который сейчас находится в отделении интенсивной терапии.

У супругов трое сыновей, мужчина сказал мне в декабре, что в январе у них будет девочка. Он с гордостью показал мне розовую детскую шапочку для ребенка. Я еще удивился, потому что его жена совсем не выглядела беременной. Но я никогда не ожидал такого преступления. Эта пара всегда была очень вежливой и казалась приятной,

– рассказал он.

Отмечается, что во время ареста пятинедельная девочка была взята под опеку невредимой и в качестве меры пресечения доставлена в больницу. После сравнения ДНК стало понятно, что она является дочерью убитой женщины.

По состоянию на сейчас ребенок находится под опекой службы по делам детей.

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