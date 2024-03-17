У Німеччині вбили українську біженку: зловмисники планували злочин заздалегідь, – ЗМІ
Джерело:Focus
У Німеччині правоохоронці проводять розслідування стосовно вбивства 27-річної українки. Місцеві ЗМІ переконані, що затримана за підозрою у злочині пара могла планувати свої дії заздалегідь.
Після смерті 27-річної Маргарити її маленька донька зникла. Дитину знайшли у пари громадян Росії 43-х та 44-х років відповідно. Наразі вони головні підозрювані.
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Планували свій злочин
Німецькі ЗМІ повідомляють, що затримана за підозрою у вбивстві 27-річної громадянки України в Німеччині й викраденні її дитини пара могла планувати свої дії заздалегідь.
У середу, 13 березня, в окрузі Рейн-Неккар були попередньо заарештовані двоє людей у віці 43 і 44 років. Спочатку повідомлялося про затримання двох чоловіків. Однак згодом вже стало відомо, що йдеться про чоловіка та жінку.
Як повідомляє Bild, 44-річний чоловік є німцем. Заарештована жінка, як повідомляється, родом з Росії. Пізніше, 14 березня, вони постали перед суддею, а потім були доставлені до виправної установи. Мати вбитої українки досі не знайдена.
Наразі є підозра, що заарештовані планували вбивство і викрадення протягом тривалого часу. Попередньо, 44-річний чоловік працює м'ясником. За словами сусіда, він говорив про свою новонароджену дитину, яка зараз перебуває у відділенні інтенсивної терапії.
У подружжя троє синів, чоловік сказав мені в грудні, що в січні у них буде дівчинка. Він з гордістю показав мені рожеву дитячу шапочку для дитини. Я ще здивувався, бо його дружина зовсім не виглядала вагітною. Але я ніколи не очікував такого злочину. Ця пара завжди була дуже ввічливою і здавалася приємною,
– розповів він.
Зазначається, що під час арешту п'ятитижнева дівчинка була взята під опіку неушкодженою і в якості запобіжного заходу доставлена в лікарню. Після порівняння ДНК стало зрозуміло, що вона є донькою вбитої жінки.
Станом на зараз дитина перебуває під опікою служби у справах дітей.
Що відомо про вбивство жінки: коротко
- Зранку 7 березня на березі Рейну біля популярної набережної біля німецького міста Гоккенгайм знайшли тіло 27-річної українки Маргарити Разаз. Його побачив чоловік, який проходив повз та одразу викликав поліцію.
- Також зникли її маленька донька та мама. Вони утрьох проживали у притулку для біженців у районі Рейн-Неккар.
- Востаннє Маргариту, її дочку та матір бачили у місцевому ресторані. Знайома родини Аріна Якубовська розповіла, що жінки зустрічалися з новою знайомою Інною із Вальдорфа, яка нібито допомагає біженцям з України.
- Згодом немовля загиблої жінки вдалось відшукати у чоловіка та жінки. Дівчинку знайшли живою. Їй на момент загибелі матері було тільки п'ять тижнів.