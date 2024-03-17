У Німеччині вбили українську біженку: зловмисники планували злочин заздалегідь, – ЗМІ

У Німеччині правоохоронці проводять розслідування стосовно вбивства 27-річної українки. Місцеві ЗМІ переконані, що затримана за підозрою у злочині пара могла планувати свої дії заздалегідь.

Після смерті 27-річної Маргарити її маленька донька зникла. Дитину знайшли у пари громадян Росії 43-х та 44-х років відповідно. Наразі вони головні підозрювані.

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Планували свій злочин

Німецькі ЗМІ повідомляють, що затримана за підозрою у вбивстві 27-річної громадянки України в Німеччині й викраденні її дитини пара могла планувати свої дії заздалегідь.

У середу, 13 березня, в окрузі Рейн-Неккар були попередньо заарештовані двоє людей у віці 43 і 44 років. Спочатку повідомлялося про затримання двох чоловіків. Однак згодом вже стало відомо, що йдеться про чоловіка та жінку.

Як повідомляє Bild, 44-річний чоловік є німцем. Заарештована жінка, як повідомляється, родом з Росії. Пізніше, 14 березня, вони постали перед суддею, а потім були доставлені до виправної установи. Мати вбитої українки досі не знайдена.

Наразі є підозра, що заарештовані планували вбивство і викрадення протягом тривалого часу. Попередньо, 44-річний чоловік працює м'ясником. За словами сусіда, він говорив про свою новонароджену дитину, яка зараз перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

У подружжя троє синів, чоловік сказав мені в грудні, що в січні у них буде дівчинка. Він з гордістю показав мені рожеву дитячу шапочку для дитини. Я ще здивувався, бо його дружина зовсім не виглядала вагітною. Але я ніколи не очікував такого злочину. Ця пара завжди була дуже ввічливою і здавалася приємною,

– розповів він.

Зазначається, що під час арешту п'ятитижнева дівчинка була взята під опіку неушкодженою і в якості запобіжного заходу доставлена в лікарню. Після порівняння ДНК стало зрозуміло, що вона є донькою вбитої жінки.

Станом на зараз дитина перебуває під опікою служби у справах дітей.

Що відомо про вбивство жінки: коротко