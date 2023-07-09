Остался 2-летний сын: подробности жестокого убийства украинки в Норвегии

В норвежском городе Бергене в отеле, где местные власти размещают украинских беженцев, жестоко убили 30-летнюю украинку. Главным подозреваемым в совершении преступления является ее партнер из Азербайджана.

Тяжело раненую украинку нашли в местном отеле, где власти размещают украинских беженцев. Женщину госпитализировали, однако через несколько часов она скончалась.

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Детали жуткого убийства

Главный подозреваемый в убийстве – 30-летний выходец из Азербайджана, партнер женщины. У них был общий ребенок – мальчику сейчас 2 года. Пара приехала в Берген в начале 2023 года, однако они жили отдельно. Мужчина получил временное видение на проживание в Норвегии на год.

В течение двух дней за мужем следили, а 6 июня его заключили под стражу. Подозреваемый дал показания полиции и, по словам адвоката, отрицает свою вину.

По данным местных журналистов, у погибшей были ранения, свидетельствующие об использовании ножа или колюче-режущего оружия, однако правоохранители не комментируют эту информацию.

Известно, что женщину звали Екатериной. Ее родные сейчас собирают информацию о том, угрожал ли ей партнер накануне гибели.

Сестра убитой украинки сейчас занимается вопросами транспортировки тела из Норвегии в Украину для захоронения и оформления опеки над маленьким племянником.

Во Львовской области раскрыли резонансное убийство

В августе 2014 в Стрыйском районе Львовской области исчезла 17-летняя девушка. С тех пор ее считали пропавшей без вести. Однако правоохранители не покидали расследование. Как удалось узнать, девушку задушил 38-летний житель Стрыя. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина зарыл тело в лесополосе.

В настоящее время 46-летнему подозреваемому, ранее имевшему судимость, вручили подозрение за умышленное убийство. По согласованию с Львовской областной прокуратурой обвинительный акт также направлен в суд. Ему грозит 15 лет лишения свободы.