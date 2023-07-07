Погибшей было около 30 лет. В Норвегии она жила с сыном. Пока неизвестно, был ли ребенок на месте преступления. Женщину с тяжелыми ранениями обнаружили в гостиничном номере. Никаких деталей пока не раскрывают. Продолжается следствие.

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В то же время, уже известно, что в убийстве подозревают любимого украинки из Азербайджана. Мужчину уже задержали возле того же отеля. Известно, что подозреваемый не признает свою вину. Сообщается, что мужчине также около 30 лет. Его личность пока не раскрывают.

Украинца убили в Польше

Недавно трагедия произошла в польском городе Хелм. Там на автостанции по улице Волынской убили 36-летнего украинца. По неподтвержденным данным, ему нанесли четыре удара ножом в район груди. Медики пытались его спасти, однако ранения оказались несовместимы с жизнью. Подозреваемый в совершении преступления – 20-летний мужчина – уже задержан. Его могут приговорить к пожизненному заключению.

Подозреваемого будут допрашивать. Детали пока не раскрывают.