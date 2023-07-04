Подозреваемого доставили в отделение полиции. Его допросят по поводу убийства украинца.
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Может получить пожизненное заключение
В поисках виновника преступления в Польше подняли весь состав полиции. Из Люблина привезли служебную собаку.
Задержали 20-летнего мужчину. Его доставят в прокуратуру и допросят. Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
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Что известно об убийстве украинца в Польше
- В ночь с пятницы на субботу 1 июля на автостанции в польском Хелме на улице Волынской совершили нападение на украинца.
- По неофициальным данным польского информационного портала, нападающий нанес четыре удара ножом в район груди. После этого скрылся с места преступления.
- Окровавленного 36-летнего мужчину обнаружили уже без признаков жизни.
- На месте работала бригада скорой помощи. К сожалению, спасти украинца не удалось.