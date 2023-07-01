По неофициальным данным польского информационного портала, нападающий нанес четыре удара ножом в область груди. После этого неизвестный скрылся с места преступления.

К теме Трагическая смерть 14-летнего украинца в Польше: что с ним произошло

Украинец, к сожалению, погиб

После нападения 36-летнего украинца медики пытались вытащить из того света. Однако, к сожалению, в результате полученных ранений он погиб.

Полиция под надзором прокуратуры уже расследует дело. К розыскам преступника правоохранители также подключили служебную собаку.

Не единственная жертва за последние дни

Также в польском СМИ сообщили, что в пятницу во время уборки леса на улице Карконоска в Карпаче лесная охрана обнаружила тело женщины в палатке. Они сразу сообщили об этом полиции, поэтому на место происшествия выехали правоохранители.

На месте с участием прокурора проводились процессуальные действия. Тело было направлено на вскрытие, которое покажет причину смерти,

– сообщила старший инспектор Эдита Багровская из полиции в Еленя-Гура.

Впоследствии оказалось, что погибшей была 38-летняя украинка, личность которой уже установлена. Однако полиция Польши не сообщает, обнаружили ли на теле телесные повреждения. Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства смерти женщины.

Аварии в Польше с участием украинцев