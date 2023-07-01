За неофіційними даними польського інформаційного порталу, нападник завдав чотири удари ножем в область грудей. Після цього невідомий втік з місця злочину.
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Українець, на жаль, загинув
Після нападу 36-річного українця медики намагалися витягнути з того світу. Однак, на жаль, внаслідок отриманих поранень він загинув.
Поліція ж під наглядом прокуратури уже розслідує справу. До розшуків злочинця правоохоронці також долучили службову собаку.
Не єдина жертва за останні дні
Також у польському ЗМІ повідомили, що у п’ятницю під час прибирання лісу на вулиці Карконоска в Карпачі лісова охорона виявила тіло жінки в наметі. Вони одразу повідомили про це поліцію, тож на місце події виїхали правоохоронці.
На місці за участю прокурора проводилися процесуальні дії. Тіло було направлено на розтин, який покаже причину смерті,
– повідомила старший інспектор Едіта Багровська з поліції в Єленя-Гура.
Згодом виявилося, що загиблою була 38-річна українка, особу якої уже встановили. Однак поліція Польщі не повідомляє, чи виявили на її тілі тілесні ушкодження. Наразі поліція та прокуратура з'ясовують обставини смерті жінки.
Аварії у Польщі за участі українців
- У Польщі 8 червня на трасі Ряшів – Краків актори львівського театру "Воскресіння" потрапили в ДТП.
- Унаслідок цього постраждало п’ятеро людей, трьох з яких госпіталізували, зокрема, двох жінок віком 40 та 63 роки. Правоохоронці вважають, що аварію міг спричинити 63-річний громадянин України, який заснув за кермом.
- 2 травня у місті Мисловіце 27-річний українець у стані алкогольного сп'яніння спричинив смертельну аварію. На жаль, у результаті зіткнення від отриманих травм загинула 29-річна дружина водія автомобіля. Вона померла, коли на місце події прибули співробітники польської медичної аерорятувальної служби.