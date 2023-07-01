За неофіційними даними польського інформаційного порталу, нападник завдав чотири удари ножем в область грудей. Після цього невідомий втік з місця злочину.

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Українець, на жаль, загинув

Після нападу 36-річного українця медики намагалися витягнути з того світу. Однак, на жаль, внаслідок отриманих поранень він загинув.

Поліція ж під наглядом прокуратури уже розслідує справу. До розшуків злочинця правоохоронці також долучили службову собаку.

Не єдина жертва за останні дні

Також у польському ЗМІ повідомили, що у п’ятницю під час прибирання лісу на вулиці Карконоска в Карпачі лісова охорона виявила тіло жінки в наметі. Вони одразу повідомили про це поліцію, тож на місце події виїхали правоохоронці.

На місці за участю прокурора проводилися процесуальні дії. Тіло було направлено на розтин, який покаже причину смерті,

– повідомила старший інспектор Едіта Багровська з поліції в Єленя-Гура.

Згодом виявилося, що загиблою була 38-річна українка, особу якої уже встановили. Однак поліція Польщі не повідомляє, чи виявили на її тілі тілесні ушкодження. Наразі поліція та прокуратура з'ясовують обставини смерті жінки.

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