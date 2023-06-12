Ще один хлопець, також громадянин України, перебуває у важкому стані. Про це розповів речник великопольської поліції Анджей Боровяк.
Дивіться також У Польщі під потягом загадково загинув український підліток
Інший українець у важкому стані
У повідомленні мовиться, що трагічний випадок стався 11 червня у Шамотульському повіті у Великопольському воєводстві.
"У той день автомобіль Passat вдарився в задню частину Seicento, водій якого зменшував швидкість, побачивши двох людей з велосипедами на узбіччі. Від удару Seicento відкинуло у зустрічну Corsa, а водій Passat наїхав на двох 14-річних підлітків з велосипедами", – йдеться у повідомленні.
В аварії постраждало п'ятеро людей, серед яких – двоє молодих українців, яких збив Passat.
За даними правоохоронців, водій автомобіля Passat був нетверезий. В його організмі виявили 1,6 проміле алкоголю. Після смертельної аварії чоловіка затримали.
Речниця поліції Шамотул Сандра Чуда підтвердила, що 14-річний українець, який постраждав внаслідок аварії, помер у лікарні.
Актори львівського театру потрапили в ДТП у Польщі
- Актори львівського театру "Воскресіння" потрапили в аварію в Польщі. Аварія сталася 8 червня на трасі Ряшів – Краків.
- Унаслідок аварії постраждало п’ятеро людей, трьох з них госпіталізували. Правоохоронці вважають, що аварію міг спричинити 63-річний громадянин України, який заснув за кермом.
- Разом із ним до лікарні госпіталізували двох жінок віком 40 та 63 роки.
- Також на початку травня 27-річний українець у стані алкогольного сп'яніння спричинив смертельну аварію у місті Мисловіце. У результаті зіткнення від травм загинула 29-річна дружина водія автомобіля.
- Вона померла, коли на місце ДТП прибули співробітники польської медичної аерорятувальної служби.