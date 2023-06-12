Ще один хлопець, також громадянин України, перебуває у важкому стані. Про це розповів речник великопольської поліції Анджей Боровяк.

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Інший українець у важкому стані

У повідомленні мовиться, що трагічний випадок стався 11 червня у Шамотульському повіті у Великопольському воєводстві.

"У той день автомобіль Passat вдарився в задню частину Seicento, водій якого зменшував швидкість, побачивши двох людей з велосипедами на узбіччі. Від удару Seicento відкинуло у зустрічну Corsa, а водій Passat наїхав на двох 14-річних підлітків з велосипедами", – йдеться у повідомленні.

В аварії постраждало п'ятеро людей, серед яких – двоє молодих українців, яких збив Passat.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Passat був нетверезий. В його організмі виявили 1,6 проміле алкоголю. Після смертельної аварії чоловіка затримали.

Речниця поліції Шамотул Сандра Чуда підтвердила, що 14-річний українець, який постраждав внаслідок аварії, помер у лікарні.

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