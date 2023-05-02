Аварія сталась 1 травня близько 18:00. Водія вже затримала поліція.
Дивіться також Збиття військових у Хмельницькому: момент ДТП потрапив на відео
Внаслідок ДТП загинула дружина керманича
У результаті зіткнення від травм загинула 29-річна дружина водія автомобіля. Вона померла, коли на місце ДТП прибули співробітники Польської медичної аерорятувальної служби.
Крім того, внаслідок аварії 5-річна дитина подружжя отримала травми. Її госпіталізували із загальними забоями. За даними польської прокуратури, дитина перебуватиме під наглядом медиків ще кілька днів.
Головна комісарка поліції Мисловіце Олександра Ясінська розповіла, що винуватця ДТП вже затримали. Він нестиме відповідальність за вчинення смертельної аварії у стані алкогольного сп'яніння.
Аварії з українцями в Польщі: останні новини
- 13 квітня біля населеного пункту Елжбєчін Свєнтокшиського воєводства автобус, який перевозив українців, з'їхав з дороги та злетів у кювет. В автобусі їхало 14 осіб: 12 пасажирів і 2 водіїв. Внаслідок аварії четверо людей отримали легкі травми: трьох жінок і 15-річного хлопця доставили до місцевої лікарні у місті Бусько-Здруй.
- Крім того, у Підкарпатському воєводстві Польщі наприкінці сталася ДТП за участю двох мікроавтобусів. В обох подорожували громадяни України. Мікроавтобуси з українцями рухались до пункту пропуску "Корчова – Краківець". П'ятьох пасажирок з обох транспортних засобів госпіталізували. На щастя, загрози їхньому життю немає.
- Незадовго до цього п'яний українець влаштував ДТП в Ожаруві-Мазовецькому у Польщі. Чоловік перебував за кермом Volkswagen, і у певний момент він вилетів на залізничну колію, а тоді вибіг з машини.
- На щастя, аварії вдалося уникнути, адже потяг рухався на низькій швидкості. В результаті аварії ніхто не постраждав. Попри це, приблизно 140 пасажирів довелося негайно евакуювати, вони продовжили подорож альтернативним транспортом.