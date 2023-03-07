Сделано специально, – Гайдай предположил, почему россияне распространили видео с украинским пленником

Оккупанты сняли на видео жестокое убийство украинского военного. Во фрагменте видно, как россияне открыли прицельный огонь по защитнику после его слов "Слава Украине".

Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, такая циничное поведение русских военных – свидетельство деморализации внутри армии врага.

Смотрите также Его глаза, голос и то, как он курил сигарету, – семья узнала бойца, расстрелянного оккупантами.

Украинцы не опустятся до уровня россиян

Сергей Гайдан подчеркнул, что убит украинский военнослужащий, оказавшийся в плену, без сомнений, герой.

Я даже думаю, что это видео, которое сейчас распространили россияне в сети, как они расстреливают нашего пленника – это как раз, скорее всего, специально сделано для того, чтобы где-то, возможно, озлобить и наших военных,

– объяснил он.

По его мнению, таким образом россияне хотят "призвать" ВСУ меньше брать в плен россиян. Впрочем, у оккупантов находится значительная часть пленных украинцев, которых непременно нужно возвращать на украинскую землю.

Сергей Гайдай подчеркнул, что для этого нам нужен обменный фонд.

Нам нельзя ни в коем случае опускаться до того днища, на котором находятся россияне,

– убежден он.

Глава Луганской ОВА отметил, что россияне на временно оккупированных территориях ведут себя более агрессивно не только в отношении военных, но и гражданского населения.

Демотивация российской армии

Сергей Гайдай сообщил, что это свидетельствует о том, что к кафирам все же пришло понимание реальной ситуации на фронте.

Деморализация страшна. Каждый день не возвращается из боевых задач десятки людей. Они видят, что просто бросают и раненых своих. Много сожженной техники,

– заметил он.

По его словам, россияне наблюдают за тем, как в тылу постоянно взрываются и казармы, и склады с боекомплектом. Поэтому они не знают, будет ли ночью им гарантирован покой.

"Это все накладывается друг на друга. Они на фронте ничего существенного сделать не могут, поэтому всю агрессию и негатив выливают на местных", – отметил Гайдай.

К тому же оккупанты видят, что ротация происходит с бешеными темпами.

Кто воюет на стороне России

Сергей Гайдай рассказал, что качество личного состава армии России неудовлетворительное.

"Это не кадровые военные и даже то, что они прошли какую-то там подготовку на каких-то полигонах в Беларуси или России, это все равно не подготовило их", – подчеркнул он.

По его словам, тех, кого россияне называют военными – это люди гражданских профессий, которых переодели в военную форму, что-то там показали и бросают их на фронт.

Реалии войны демотивируют русских наемников противостоять отважным ВСУ. Они лицом к лицу встретились с сырыми и холодными окопами, командирами, которые могут бросить собратьев прямо на поле боя, и смертью тех, кто недавно ехал с ним с полилогов.

Убийство украинского бойца: главное