Зроблено навмисно, – Гайдай припустив, чому росіяни розповсюдили відео з українським полоненим

Окупанти зняли на відео жорстоке вбивство українського військового. У фрагменті видно, як росіяни відкрили прицільний вогонь по захиснику після його слів "Слава Україні".

Про це 24 Каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, така цинічна поведінка російських військових – свідчення деморалізації всередині армії ворога.

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Українці не опустяться до рівня росіян

Сергій Гайдан наголосив, що вбитий український військовослужбовець, який опинився в полоні, без сумнівів, герой.

Я навіть думаю, що це відео, яке зараз розповсюдили росіяни в мережі, як вони розстрілюють нашого полоненого – це якраз, скоріше за все, навмисно зроблено для того, щоб десь, можливо, озлобити і наших військових,

– пояснив він.

На його думку, у такий спосіб росіян хочуть "закликати" ЗСУ менше брати в полон росіян. Втім, в окупантів наразі знаходиться значна частина полонених українців, яких неодмінно потрібно повертати на українську землю.

Сергій Гайдай наголосив, що для цього нам потрібен обмінний фонд.

Нам не можна ні в якому разі опускатися до того днища, на якому знаходяться росіяни,

– переконаний він.

Голова Луганської ОВА зазначив, що росіяни на тимчасово окупованих територіях поводять себе агресивніше не лише у ставленні до військових, але й до цивільного населення.

Демотивація російського війська

Сергій Гайдай повідомив, що це свідчить про те, що до окупантів усе ж прийшло розуміння реальної ситуації на фронті.

Деморалізація страшна. Кожного дня не повертається з бойових завдань десятки людей. Вони бачать, що просто кидають і поранених своїх. Багато спаленої техніки,

– зауважив він.

За його словами, росіяни спостерігають за тим, як в тилу постійно вибухають і казарми, і склади з боєкомплектом. Тому вони не знають, чи вночі їм буде гарантований спокій.

"Це все накладається одне на одне. Вони на фронті нічого суттєвого зробити не можуть, тому всю агресію та негатив виливають на місцевих", – зауважив Гайдай.

До того ж окупанти бачать, що ротація відбувається із шаленими темпами.

Хто воює на боці Росії

Сергій Гайдай розказав, що якість особового складу армії Росії є незадовільною.

"Це не кадрові військові і навіть те, що вони пройшли якусь там підготовку на якихось там полігонах в Білорусі чи Росії, це все одно не підготувало їх", – наголосив він.

За його словами, тих, кого росіяни називають військовими – це люди цивільних професій, яких перевдягнули у військову форму, щось там показали і кидають їх на фронт.

Реалії війни демотивують російських найманців протистояти відважним ЗСУ. Вони віч-на-віч зустрілися із сирими та холодними окопами, командирами, які можуть кинути побратимів прямо на полі бою, та смертю тих, що донедавна їхали з ним з полілогів.

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