Слова Степана Бандери вкотре стали пророчими. На жаль, цього разу гасло "Слава Україні" супроводжується моторошною стратою нашого захисника, передає 24 Канал. Його росіяни розстріляли за те, що він любив і обороняв рідну землю.
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Десятки тисяч твітів
Якщо заглянути у тренди соціальної мережі твітер, то їх очолює гасло Slava Ukraini. Дописів, які містять ці слова, налічують ось уже понад 64,7 тисячі станом на 23:45 6 березня. І ця цифра з кожною хвилиною лише росте.
Також популярні слова Glory To Ukraine (переклад гасла "Слава Україні" англійською мовою). Навіть понад 26 тисяч твітів з використанням слова Bandera опублікували у мережі.
Тег Слава Україні набирає популярності / Скриншот
Дуже шкода, що цей флешмоб завірусився після смерті українського військового. Радше після моторошного звірства, яке скоїли російські загарбники.
Що відомо про вбивство захисника України
- Моторошне відео з убивством українського військовополоненого облетіло мережу 6 березня. Беззбройний захисник докурював останню у своєму житті сигарету та сказав слова "Слава Україні". На жаль, після цього його цинічно розстріляли.
- За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, це – порушення Женевської конвенції. Адже російські бійці розстріляли українського військового, котрий потрапив до них у полон. Він уже розіслав відео міжнародним партнерам і колегам-омбудсменам.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що людину вбили лише за те, що вона – українець. Очільник міністерства закликав Міжнародний кримінальний суд знайди та притягнути до відповідальності винних у злочині.
- Ігор Лачен і Сергій Стерненко звернулися до користувачів мережі. Їх вони закликали поширювати відповідний ролик. Таким чином вдасться привернути максимум уваги світової спільноти до кричущого воєнного злочину.
- Соціальними мережами активно шириться флешмоб "Слава Україні". У ньому кожен українець демонструє свою позицію, а також нагадує, за що окупанти прийшли нас убивати.