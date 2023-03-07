Слова Степана Бандери вкотре стали пророчими. На жаль, цього разу гасло "Слава Україні" супроводжується моторошною стратою нашого захисника, передає 24 Канал. Його росіяни розстріляли за те, що він любив і обороняв рідну землю.

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Десятки тисяч твітів

Якщо заглянути у тренди соціальної мережі твітер, то їх очолює гасло Slava Ukraini. Дописів, які містять ці слова, налічують ось уже понад 64,7 тисячі станом на 23:45 6 березня. І ця цифра з кожною хвилиною лише росте.

Також популярні слова Glory To Ukraine (переклад гасла "Слава Україні" англійською мовою). Навіть понад 26 тисяч твітів з використанням слова Bandera опублікували у мережі.



Тег Слава Україні набирає популярності / Скриншот

Дуже шкода, що цей флешмоб завірусився після смерті українського військового. Радше після моторошного звірства, яке скоїли російські загарбники.

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