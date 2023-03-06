Українців 6 березня сколихнуло чергове звірство, яке вчинили російські бійці. Вони вбили беззбройного українського військовополоненого. Глава МЗС України звернувся до Міжнародного кримінального суду з проханням.

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Знайти винних у вбивстві

Жахливе відео беззбройного українського військовополоненого, страченого російськими військами лише за слова "Слава Україні". Ще один доказ, що ця війна – геноцид,

– підкреслив Кулеба.

Він зауважив, що надзвичайно важливо, щоб Карім Хан негайно розпочав розслідування Міжнародного кримінального суду. За його словами, винні у скоєному повинні постати перед правосуддям.

Під час телемарафону Дмитро Кулеба зауважив, що це відео "абсолютно спустошує". За його словами, це лише дещиця того, що відбувається на фронті. Глава МЗС підкреслив, що в цьому відео квінтесенція усієї війни.

Він розповів, що цей ролик побачив під час зустрічі з партією Шольца у Німеччині. Очільник міністерства зізнається, що після побаченого було складно проводити перемовини. Водночас присутнім він розповів про звірства, які цього разу вчинила Росія.

Це відео про три речі. Перше: ідеться про геноцид. Людину вбили лише через те, що він – українець і любить свою країну. Друге: конкретно це вбивство – воєнний злочин, геноцидна війна; беззбройного військовополоненого застрелили. Третє: за це має бути покарання,

– підкреслив Кулеба.

Українська сторона надіється на розслідування, встановлення винних і притягнення їх до відповідальності.

Що відомо про моторошний злочин