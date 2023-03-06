Украинцев 6 марта всколыхнуло очередное зверство, которое совершили российские бойцы. Они убили безоружного украинского военнопленного. Глава МИД Украины обратился в Международный уголовный суд с просьбой.
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Найти виновных в убийстве
Ужасное видео безоружного украинского военнопленного, казненного российскими войсками только за слова "Слава Украине". Еще одно доказательство, что эта война – геноцид,
– подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что очень важно, чтобы Карим Хан немедленно начал расследование Международного уголовного суда. По его словам, виновные в содеянном должны предстать перед правосудием.
Во время телемарафона Дмитрий Кулеба заметил, что это видео "совершенно опустошает". По его словам, это лишь доля происходящего на фронте. Глава МИД подчеркнул, что в этом видео квинтэссенция всей войны.
Он рассказал, что этот ролик увидел на встрече с партией Шольца в Германии. Глава министерства признается, что после увиденного было сложно проводить переговоры. В то же время, присутствующим он рассказал о зверствах, которые на этот раз совершила Россия.
Это видео о трех вещах. Первое: речь идет о геноциде. Человека убили только потому, что он – украинец и любит свою страну. Второе: именно это убийство – военное преступление, геноцидная война; безоружного военнопленного застрелили. Третье: за это должно быть наказание,
– подчеркнул Кулеба.
Украинская сторона надеется на расследование, установление виновных и привлечение их к ответственности.
Что известно о жутком преступлении
- Видео с убийством украинского военнопленного разлетелось по сети 6 марта. На нем можно увидеть, как наш защитник без оружия и проявлений агрессии был казнен россиянами. При этом он курил последнюю сигарету и просто сказал "Слава Украине". После этого по нему цинично открыли огонь оккупанты.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего – нарушение Женевской конвенции. Он уже прислал соответствующий ролик международным партнерам и коллегам-омбудсменам. Таким образом, стремятся подтвердить очередное военное преступление, совершенное Россией.
- Тем временем Игорь Лачен и Сергей Стерненко обратились к пользователям сети. Они попросили их активно распространять видео с расстрелянным военнопленным. Это позволит как можно большему числу людей узнать о преступных действиях страны-агрессорки.
- Тем временем в социальных сетях запустился флешмоб "Слава Украине". Каждый украинец продемонстрировал свою позицию и напомнил, за что россияне убивают наших граждан. К флешмобу присоединились политики, известные люди, спортсмены и просто мирные жители нашего государства.