Раньше насиловал и нападал на женщин: что известно об убийце 9-летней девочки на Прикарпатье

Утром 19 июня Украину всколыхнула история жуткого убийства в поселке Куты Ивано-Франковской области. 9-летнюю Веронику Богданюк изнасиловал и убил собственный дядя.

Девочка исчезла накануне, 18 июня. В этот день к ее отцу приехал погостить 34-летний двоюродный брат, который и совершил преступление.

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Детали трагедии

Местные жители рассказывают, что мужчины решили отпраздновать День отца, они выпивали вместе. Потом родственник согласился провести Веронику – девочка решила пойти в гости к своей старшей сестре.

На камерах видеонаблюдения видно, как девочка под зонтиком идет пешком, а рядом на велосипеде едет тот самый родственник. По данным полиции, мужчина предложил ребенку срезать путь через кусты и таким образом заманил ее в безлюдное место.

Фото камеры видеонаблюдения / Фото полиция Ивано-Франковской области

После этого мужчина изнасиловал и задушил ребенка. Ее тело около 21:30 в тот же день обнаружили в кустах на берегу реки Черемош.

Местные рассказывают, что в семье Вероники было трое детей, она была средней. В школе говорят, что отец заботился о девочке, вместе с ней приходил в школу недавно сдавать книги.



9-летняя Вероника / Фото Obozrevatel

Что известно об убийце

Как оказалось, подозреваемый уже был несколько раз судим и нападал на женщин. 34-летний Виталий Михайлюк несколько лет назад уже изнасиловал девочку, но она осталась жива.

Подозреваемый Виталий Михайлюк / Фото полиция Ивано-Франковской области

"Он якобы отбывал срок за это преступление, не так давно освободился", – рассказывает одна из жительниц поселка.

В то же время в полиции Ивано-Франковской области добавили, что у мужчины есть несколько судимостей, в том числе и по статье 152 – изнасилование. Жительница поселка отметила, что на Виталия уже несколько раз жаловались в полицию, однако никаких мер там не принимали.

Трижды он пытался напасть на женщин. Бежал за ними по улице, что-то кричал. Испуганные женщины звонили своим мужьям, родственникам, те прибегали к ним на помощь. Когда приезжала полиция, он уверял, что просто шел за ними по улице. Но в марте он напал на женщину с ножом. Она пошла в церковь, хотела в часовне поставить свечу за мужа, который сейчас служит на фронте. Он вошел туда и порезал ее ножом. Полиция снова ничего не сделала. А если бы его задержали и закрыли, Вероника сейчас была бы жива,

– говорит женщина.

Издание добавляет, что местные жители негодуют, так как мужчине может все сойти с рук. Жители Кутов говорят, что в Черновцах есть родственник убийцы – высокопоставленный церковный служитель, а в Ивано-Франковской области в полиции работает его двоюродный брат.