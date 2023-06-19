Раніше ґвалтував та нападав на жінок: що відомо про вбивцю 9-річної дівчинки на Прикарпатті

Вранці 19 червня Україну сколихнула історія моторошного вбивства в селищі Кути Івано-Франківської області. 9-річну Вероніку Богданюк зґвалтував та вбив власний дядько.

Дівчинка зникла напередодні, 18 червня. В цей день до її батька приїхав погостювати 34-річний двоюрідний брат, який і скоїв злочин.

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Деталі трагедії

Місцеві жителі розповідають, що чоловіки вирішили відсвяткувати День батька, вони разом випивали. Потім родич зголосився провести Вероніку – дівчинка вирішила піти в гості до своєї старшої сестри.

На камерах відеоспостереження видно, як дівчинка під парасолькою йде пішки, а поруч велосипедом їде той самий родич. За даними поліції, чоловік запропонував дитині зрізати шлях через кущі і таким чином заманив її в безлюдне місце.

Знімок з камери відеоспостереження / Фото поліція Івано-Франківської області

Після цього чоловік зґвалтував та задушив дитину. Її тіло близько 21:30 того ж дня знайшли у кущах на березі річки Черемош.

Місцеві розповідають, що у сім'ї Вероніки було троє дітей, вона була середньою. У школі кажуть, що батько дбав про дівчинку, разом з нею приходив до школи нещодавно здавати книжки.



9-річна Вероніка / Фото Obozrevatel

Що відомо про вбивцю

Як виявилось, підозрюваний вже був кілька разів судимий і нападав на жінок. 34-річний Віталій Михайлюк кілька років тому уже ґвалтував дівчинку, але вона залишилася живою.

Підозрюваний Віталій Михайлюк / Фото поліція Івано-Франківської області

"Він начебто відбував термін за цей злочин, не так давно звільнився", – розповідає одна з мешканок селища.

Водночас у поліції Івано-Франківської області додали, що у чоловіка є кілька судимостей, зокрема й за статтю 152 – зґвалтування. Жителька селища зауважила, що на Віталія вже кілька разів скаржилися до поліції, проте жодних заходів там не вживали.

Тричі він намагався напасти на жінок. Біг за ними вулицею, щось кричав. Злякані жінки дзвонили своїм чоловікам, родичам, ті прибігали до них на допомогу. Коли приїжджала поліція, то він запевняв, що просто йшов за ними вулицею. Але в березні він напав на жінку з ножем. Вона пішла до церкви, хотіла в каплиці поставити свічку за чоловіка, який зараз служить на фронті. Він увійшов туди і порізав її ножем. Поліція знову нічого не зробила. А якби його затримали та закрили, то Вероніка зараз була б жива,

– каже жінка.

Видання додає, що серед місцевих поширюється невдоволення, позаяк чоловіку може все зійти з рук. Жителі Кутів кажуть, що в Чернівцях є родич вбивці – високопоставлений церковний служитель, а на Івано-Франківщині в поліції працює його двоюрідний брат.