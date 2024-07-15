В СМИ пишут, что в Одесской области пограничник застрелил военного-дезертира: что говорят в ГПСУ

В сети распространили информацию о том, что неподалеку от границы с Молдовой произошла стрельба. Неизвестные напали на пограничников. В ГПСУ рассказали детали.

В комментарии 24 Каналу представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что вечером 14 июля в Одесской области имел место факт нападения на пограничный наряд.

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Что произошло на границе с Молдовой

По словам Демченко, пограничники остановили транспортное средство, где находилось 5 человек, включая водителя. Двое мужчин убежали в разных направлениях. Пограничники начали их разыскивать. Впоследствии один из беглецов в ходе его поиска совершил нападение на военнослужащего.

Для сохранения своей жизни пограничник был вынужден применить оружие. Он сделал предупредительные выстрелы и в направлении нападающего. Вызванными на место врачами скорой помощи зафиксирована смерть правонарушителя, а также зафиксирован факт телесных повреждений у военнослужащего,

– сообщил представитель ГПСУ.

В то же время информацию в сети о том, что якобы пограничник открыл стрельбу из пистолета вдогонку беглецу, Демченко назвал ложной.

Сейчас об инциденте на границе уже сообщено в ГБР, другие правоохранительные органы и подразделения прокуратуры. Продолжаются неотложные следственные действия. Военнослужащие не задерживались, уточнил спикер.

Пока продолжаются неотложные следственные действия другой информации не могу разглашать,

– добавил Демченко.

Чиновник отметил, что вдоль всей государственной границы уже не впервые на пограничников совершают нападения, и для самозащиты они вынуждены применять оружие.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах написала о том, что беглецами были четверо военнослужащих-дезертиров.

Напомним, что недавно подобный случай произошел в Черновицкой области. Там пограничник был вынужден открыть огонь по 24-летнему мужчине.