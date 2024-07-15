У ЗМІ пишуть, що на Одещині прикордонник застрелив військового-дезертира: що кажуть у ДПСУ

У мережі поширили інформацію про те, що неподалік від кордону з Молдовою сталася стрілянина. Невідомі напали на прикордонників. У ДПСУ розповіли деталі.

У коментарі 24 Каналу речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що увечері 14 липня на Одещині мав місце факт нападу на прикордонний наряд.

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Що сталося на кордоні з Молдовою

За словами Демченка, прикордонники зупинили транспортний засіб, де перебувало 5 осіб, включно з водієм. Двоє чоловіків втекли в різних напрямках. Охоронці кордону почали їх розшукувати. Згодом один із втікачів у ході його пошуку здійснив напад на військовослужбовця.

Для збереження свого життя прикордонник був вимушений застосувати зброю. Він зробив попереджувальні постріли та у напрямку нападника. Викликаними на місце лікарями швидкої допомоги зафіксовано смерть правопорушника, а також зафіксовано факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця,

– повідомив речник ДПСУ.

Водночас інформацію у мережі про те, що нібито прикордонник відкрив стрілянину з пістолета навздогін втікачу, Демченко назвав неправдивою.

Наразі про інцидент на кордоні вже повідомлено до ДБР, інші правоохоронні органи та підрозділи прокуратури. Тривають невідкладні слідчі дії. Військовослужбовці не затримувались, уточнив речник.

Поки тривають невідкладні слідчі дії іншої інформації не можу розголошувати,

– додав Демченко.

Посадовець зазначив, що вздовж усього державного кордону вже не вперше на прикордонників здійснюють напади, і для самозахисту вони вимушені застосовувати зброю.

"Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах написала про те, що втікачами були четверо військовослужбовців-дезертирів.

Нагадаємо, що нещодавно подібний випадок стався у Чернівецькій області. Там прикордонник був змушений відкрити вогонь по 24-річному чоловіку.