Куски черепа – в подъезде, тело – на свалке: на Волыни произошло жуткое убийство пенсионерки

В Нововолынске во дворе дома нашли тело пожилой женщины. Как оказалось, над ней жестокую расправу совершил собственный внук.

25 марта утром на улице Стуса между мусорников обнаружили изуродованное тело пенсионерки. О жуткой находке полиции сообщили местные жители.

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Убил бабушку

Как сообщают СМИ, у женщины был разбит череп. Его куски нашли также в подъезде. Правоохранители сразу начали поиски злоумышленника.

Вскоре его задержали. Вероятным убийцей 94-летней гражданки оказался ее собственный 27-летний внук.

Сейчас он находится в СИЗО в ожидании вручения подозрения и избрания меры пресечения. Тело его бабушки направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция работает на месте убийства в Нововолынске / Фото Буг

Расчленил собственного сына

О еще одном случае мотрошного убийства в семейном кругу рассказали в полиции Киева. Там задержали 55-летнего мужчину. По данным следствия, он зарезал и расчленил своего 37-летнего сына.

Первой к правоохранителям обратилась владелица квартиры, которую 33-летний мужчина арендовал. Женщина рассказала, что ее квартирант уже 3 месяца не выходит на связь.

Впоследствии выяснилось, что последний раз потерпевший приходил в гости к своему отцу. Это произошло в январе 2024 года. Во время застолья между родственниками вспыхнула ссора. Отец схватил нож и ударил им в грудь сына. Тот умер на месте.

Стремясь скрыть следы преступления, злоумышленник отнес тело жертвы в ванную комнату. Там в течение нескольких дней он расчленял труп. Часть он выбросил в мусорник, а остальные – закопал в подвальном помещении своего гаража и залил бетоном.

Напомним, что в Харькове жестоко убили балерину. В преступлении признался ее муж. Хотя не сразу. Сначала он пытался запутать следствие. После расправы над женой он некоторое время делал вид, что она жива. В частности, отвечал на ее сообщения.

По данным следствия, мужчина сначала отрезал балерине руки и голову и закопал их в лесу. Остальное тело женщины он пробовал сжечь в погребе. Объясняя свой поступок, подозреваемый заявил, что сделал это из-за любви.