"Хотел попробовать, как это убивать": будут судить мужчину, расстрелявшего людей в Стрые
Источник:Львовская облпрокуратура
Во Львове избрали меру пресечения 27-летнему мужчине, который 4 и 17 июля убил двух человек. Злоумышленник совершил первое преступление из любопытства, второе –из-за страха. Сейчас продолжается досудебное расследование. Мужчину держат под стражей.
Об этом сообщили 23 июля. Досудебное расследование осуществляют следователи Стрыйского управления полиции Львовщины.
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Делал это сознательно
Во время допроса мужчина рассказал: первый раз застрелил человека, потому что хотел узнать как это, когда ты кого-то убиваешь. Второй раз он совершил убийство, чтобы побороть страх, который возник после первого.
Известно, что злоумышленник является жителем Сколе. В прокуратуре говорят, что на момент совершения преступлений мужчина не был пьян и не употреблял наркотиков. На учете в психоневрологическом диспансере не состоял.
Пока злоумышленнику избрана мера пресечения – содержание под стражей. На сколько именно, в прокуратуре не уточнили – вероятно, 90 дней.
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Убийство двух мужчин в Стрые: детали
- 5 июля неизвестный дважды выстрелил в 41-летнего мужчину в Стрые. А 17 июля в том же городе нашли тело 43-летнего мужчины – тоже с двумя огнестрельными ранениями.
- Вероятного убийцу задержали в маршрутке по дороге домой после второго инцидента.
- По словам мужчины, мотива к преступлению не имел – "ходил гулять, дальше увидел человека и убил". Жертвами выбирал старших мужчин.
- Если суд докажет вину, его могут посадить на 10 – 15 лет или пожизненно по статьям "умышленное убийство" и "повторное умышленное убийство".