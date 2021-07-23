"Хотів спробувати, як це вбивати": судитимуть чоловіка, що розстріляв людей у Стрию

У Львові обрали запобіжний захід 27-річному чоловіку, який 4 і 17 липня вбив двох людей. Зловмисник скоїв перший злочин із цікавості, другий – через страх. Зараз триває досудове розслідування. Чоловіка тримають під вартою.

Про це повідомили 23 липня. Досудове розслідування здійснюють слідчі Стрийського управління поліції Львівщини.

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Робив це свідомо

Під час допиту чоловік розповів: першого разу застрелив людину, тому що хотів дізнатися як це, коли ти когось вбиваєш. Вдруге він скоїв вбивство, аби побороти страх, який виник після першого.

Відомо, що зловмисник є жителем Сколе. У прокуратурі кажуть, що на момент вчинення злочинів чоловік не був п'яним і не вживав наркотиків. На обліку в психоневрологічному диспансері не перебував.

Поки що зловмиснику обрали запобіжний захід – тримання під вартою. На скільки саме, в прокуратурі не уточнили – імовірно, 60 днів.

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