Участник российского вторжения в Украину признался в убийстве второклассницы

Мужчина, который был участником вторжения в Украину, убил второклассницу. Силовикам пришлось охранять дом подозреваемого, поскольку те волновались, чтобы односельчане не устроили самосуд.

Так, сам россиянин признался в убийстве школьницы, сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Россиянин, участвовавший в войне в Украине, убил школьницу

В росСМИ сообщили, что по подозрению в убийстве девочки арестовали 25-летнего Руслан Шингирея – жителя поселка Дорожный в Ростовской области. Так, правоохранители выяснили, что подозреваемый – участник войны против Украины.

В сообщении российского медиа добавили, что школьница исчезла вечером 17 мая. Она пошла в магазин и не вернулась. Известно, что жители поселка вышли на поиски девочки через 15 минут после просьбы родных о помощи. Уже через несколько часов тело ребенка нашли в лесополосе неподалеку.

Сначала Шингирей отрицал свою вину, но потом признался. Он рассказал, что подвез девочку машиной, но якобы передал ее неизвестному. Однако в конце концов сказал, что это он убил малолетнюю девушку.

Также в сообщении СМИ указано, что Шингирей проходил срочную службу, после завершения заключил контракт с армией. В 2022 году он участвовал во вторжении в Украину, но через некоторое время разорвал контракт и вернулся домой. По каким причинам – неизвестно.

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