Учасник російського вторгнення в Україну зізнався у вбивстві другокласниці

Чоловік, який був учасником вторгнення в Україну, убив другокласницю. Силовикам довелося охороняти будинок підозрюваного, оскільки ті хвилювалися, щоб односельці не влаштували самосуд.

Так, сам росіянин зізнався у вбивстві школярки, повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Дивіться також Типовий почерк окупантів: російські військові грабують будинки місцевих у Вовчанську

Росіянин, що брав участь у війні в Україні, вбив школярку

У росЗМІ повідомили, що за підозрою у вбивстві дівчинки заарештували 25-річного Руслан Шингірея – жителя селища Дорожній у Ростовській області. Так, правоохоронці з'ясували, що підозрюваний – учасник війни проти України.

В повідомленні російського медіа додали, що школярка зникла увечері 17 травня. Вона пішла в магазин і не повернулася. Відомо, що жителі селища вийшли на пошуки дівчинки за 15 хвилин після прохання рідних про допомогу. Вже за кілька годин тіло дитини знайшли у лісосмузі неподалік.

Спершу Шингірей заперечував свою вину, але потім зізнався. Він розповів, що підвіз дівчинку машиною, але нібито передав її невідомому. Однак зрештою сказав, що це він убив малолітню дівчину.

Також в повідомленні ЗМІ зазначено, що Шингірей проходив строкову службу, після завершення уклав контракт із армією. В 2022 році він брав участь у вторгненні в Україну, але через деякий час розірвав контракт і повернувся додому. З яких причин – невідомо.

Росіянин зґвалтував та вбив 17-річну дівчину на Луганщині: коротко