Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначимо, що подібні випадки на окупованих територіях трапляються дедалі частіше.

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Зґвалтував та вбив неповнолітню

За даними російських ЗМІ, уродженець Володимирської області країни-агресорки зґвалтував та вбив 17-річну дівчину в окупованій "лнр". Так, кілька днів тому в окупованих Ровеньках на Луганщині зникла 17-річна місцева мешканка.

Вже незабаром, а саме 4 травня, тіло дівчини вдалося знайти у лісосмузі у селищі Дзержинський. Згодом громадянина Росії затримали за підозрою у вбивстві дівчини. Ним виявився 33-річний Андрій Курбасов.

Як повідомило джерело, чоловік зізнався, що зґвалтував дівчину в машині, а потім, злякавшись, що його зловлять, ударив її ножем у серце. Тіло підлітка Курбасов закопав і обклав камінням,

– йдеться у повідомленні.

Росія здійснює геноцид на окупованій Луганщині