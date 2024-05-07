Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначимо, що подібні випадки на окупованих територіях трапляються дедалі частіше.
Дивіться також Ворог атакував "Градами" Донеччину: вбив 12-річну дитину та її бабусю
Зґвалтував та вбив неповнолітню
За даними російських ЗМІ, уродженець Володимирської області країни-агресорки зґвалтував та вбив 17-річну дівчину в окупованій "лнр". Так, кілька днів тому в окупованих Ровеньках на Луганщині зникла 17-річна місцева мешканка.
Вже незабаром, а саме 4 травня, тіло дівчини вдалося знайти у лісосмузі у селищі Дзержинський. Згодом громадянина Росії затримали за підозрою у вбивстві дівчини. Ним виявився 33-річний Андрій Курбасов.
Як повідомило джерело, чоловік зізнався, що зґвалтував дівчину в машині, а потім, злякавшись, що його зловлять, ударив її ножем у серце. Тіло підлітка Курбасов закопав і обклав камінням,
– йдеться у повідомленні.
Росія здійснює геноцид на окупованій Луганщині
- Росія на окупованих українських територіях чинить справжній геноцид. Окупаційна влада у Луганській області почала відбирати у батьків новонароджених дітей, якщо у батька або матері немає паспорта Росії. У ISW зазначили: якщо це правда, то ці дії мають ознаки геноциду.
- Це порушує Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. У окремій статті зазначено, що "заходи, спрямовані на запобігання народжуваності всередині групи", – це геноцид.
- Очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор пояснив, що із 6 травня батьки мають підтвердити громадянство Росії (хоча б в одного з них) для виписки з пологового будинку матері з новонародженим. Інакше окупаційна "влада" відбере дитину.