У четвер, 2 травня, в обласній прокуратурі Донеччині констатували, що розпочали розслідування за вказаним фактом. Власне, ворог атакував терени в районі міста Покровська.

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Атака на Донеччину: загинуло 2 людини

Як стверджують слідчі, близько 18:30 (2 травня), російська армія завдала удару по села Мемрик Покровського району. За попередньою інформацією, загарбники атакували населений пункт з ракетної системи залпового вогню "Град".

Ворожий снаряд поцілив по приватному сектору, влучивши у припаркований біля домоволодіння автомобіль. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, зазнали 65-річна бабуся та її онука 12 років. 35-річна матір дитини та 68-річний сусід отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Лікарі діагностували у постраждалих осколкові й мінно-вибухові травми. Як пишуть у Донецькій обласній прокуратурі, на момент обстрілу місцеві жителі перебували на подвір'ях будинків.

Зверніть увагу! Прокурори наголошують, що всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками російської армії. Не повинно бути сумнівів у тому, що загарбників наздожене відповідальність за усі скоєні злочини.

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Ворог не припиняє повітряний терор