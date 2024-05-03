У четвер, 2 травня, в обласній прокуратурі Донеччині констатували, що розпочали розслідування за вказаним фактом. Власне, ворог атакував терени в районі міста Покровська.
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Атака на Донеччину: загинуло 2 людини
Як стверджують слідчі, близько 18:30 (2 травня), російська армія завдала удару по села Мемрик Покровського району. За попередньою інформацією, загарбники атакували населений пункт з ракетної системи залпового вогню "Град".
Ворожий снаряд поцілив по приватному сектору, влучивши у припаркований біля домоволодіння автомобіль. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, зазнали 65-річна бабуся та її онука 12 років. 35-річна матір дитини та 68-річний сусід отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Лікарі діагностували у постраждалих осколкові й мінно-вибухові травми. Як пишуть у Донецькій обласній прокуратурі, на момент обстрілу місцеві жителі перебували на подвір'ях будинків.
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Ворог не припиняє повітряний терор
- Унаслідок російського ракетного обстрілу по Одесі у ніч на 2 травня була зруйнована цивільна інфраструктура. Відомо про 14 постраждалих, за словами керівника обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
- Крім того, мер Одеси Геннадій Труханов констатував, що під час російського удару була пошкоджена цивільна інфраструктура. Під приціл потрапили саме сортувальне депо та відділення "Нової пошти". Спалахнула масштабна пожежа.
- У мережі публікують кадри, на яких видно наслідки ворожого обстрілу міста. Вогонь охопив загалом близько 6 тисяч квадратних метрів, але його таки вдалось ліквідувати відповідним службам.
- Разом з тим слід згадати, що 1 травня в лікарні помер чоловік, який був поранений через атаку противника по Одесі 29 квітня. Того дня окупанти вдарили по місту, ймовірно, саме "Іскандером" з касетною частиною. Це балістична зброя.