Месть Трампу, – военнослужащий о войсках Индии на учениях в Беларуси
- Индия присоединилась к российским военным учениям в Беларуси, демонстрируя прочные отношения с Кремлем.
- Присутствие индийских военных на учениях может быть ответом на санкции, введенные США, и способом отправить сигналы американцам.
Неожиданно к российским военным учениям в Беларуси присоединилась Индия. Так страна в очередной раз продемонстрировала свои прочные отношения с Кремлем и нежелание их разрывать.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военнослужащий сил ТРО Александр Мусиенко, отметив, что присутствие индийских военных не стало неожиданностью. Эти две страны уже давно связывает тесное сотрудничество.
Действительно ли Индия хочет отомстить США?
Индия наладила военно-техническое сотрудничество с россиянами и не планирует от него отказываться. Тесные связи между ними продолжаются еще с советских времен. Это одна из причин, почему США ввели санкционные ограничения против Индии.
Как известно, Дональд Трамп настаивал, чтобы Индия отказалась от торговли со страной-агрессором. Ведь вместе с Китаем она больше всего пополняет российский бюджет. В частности по некоторым программам даже сотрудничает с Беларусью.
В случае Индии вообще возможны проявления коррупционных признаков из-за того, что Россия пытается различными путями влиять на позицию Индии, вмешивается во внутренние дела страны. Об этом пишут западные СМИ,
– отметил Александр Мусиенко.
Стоит понимать, что сложности ситуации для индийского правительства сейчас в том, что после введения санкций со стороны США, они пытаются найти определенную "точку опоры". Вероятно, даже послать определенные сигналы американцам.
"Это своеобразная месть за санкции, которые ввел Трамп. Поэтому и появляются представители Индии именно там (в Беларуси – 24 Канал) и это не должно нас удивлять", – подчеркнул военнослужащий.
Что известно об учениях в Беларуси?
- Речь идет о традиционных совместных военных учениях России и Беларуси. Они начались 12 сентября. В них принимают участие около 30 тысяч бойцов. В этом году будут отрабатывать возможные боевые действия в Калининградской области.
- Российские войска практиковались в применении ракет с ядерной боеголовкой. Интересно, что делали это именно в Калининградской области, которая граничит с Литвой и Польшей. Такие действия на Западе назвали "формой давления на НАТО".
- Индия также решила присоединиться к учениям. Эксперты охарактеризовали это тревожным фактом на фоне ухудшения отношений между Россией и Альянсом. В страну-агрессора прибыли 65 индийских военных из одного из самых почитаемых полков в индийской армии.