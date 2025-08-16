В сентябре на территории Беларуси должны пройти совместные российско-белорусские учения "Запад-2025". В страну еще 6 августа прибыл первый поезд с российскими военными и техникой. Украинская разведка и пограничная служба сейчас собирают информацию о количестве личного состава россиян и их вооружения, которые могут быть привлечены к учениям.

Россия под прикрытием военных учений может снова осуществить из Беларуси нападение на украинскую территорию. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил в разговоре с 24 Каналом, действительно ли россияне готовят соответствующие силы для новой агрессии с белорусской территории.

К слову Совместные учения России и Беларуси "Запад-2025": в ЦПД объяснили, есть ли угроза для Украины

Какое количество своих войск россияне перебросили в Беларусь?

"Риски возможны только в том случае, если на этих учениях будет развернута хотя бы одна армия, то есть три дивизии в количестве 50 тысяч личного состава. Тогда нужно будет как-то рефлексировать на этом направлении", – объяснил военный эксперт.

Однако на сегодня, ориентируясь на данные о том, что в Беларусь приехали несколько поездов с российскими военными и техникой, а это несколько батальонов, никакого рефлексирования, по мнению Свитана, не должно быть. Если сохранится такая динамика, а до начала учений осталось меньше, чем месяц, то россияне смогут перебросить в Беларусь максимум до десятка тысяч личного состава.

Это абсолютно не представляет проблемы для Украины. К тому же Александр Лукашенко не допустит серьезной "движухи" в отношении Украины со стороны Беларуси. Он понимает, что тогда в течение нескольких часов он останется без собственной экономики,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Украина сегодня, по его словам, имеет такие средства поражения, что способны накрыть сразу стратегические предприятия, энергетику, железную дорогу Беларуси. Лукашенко это осознает и не пойдет на этот шаг.

Кроме того, россиянам нет смысла перебрасывать войска в Беларусь, ведь им не хватает сил на Восточном фронте. Именно туда сейчас направляются все российские резервы,

– объяснил Роман Свитан.

Оккупанты, по данным украинской разведки, из-за дефицита живой силы даже будут перебрасывать на Восточный фронт части Курского соединения в количестве 20 – 30 тысяч личного состава. Они будут усиливать направления, как заметил он, примерно от Гуляйполя до Купянска, разбрасывая по несколько тысяч вдоль всей линии фронта.

Однако, по мнению военного эксперта, в Беларусь прибудут лишь несколько батальонов российских военных и все.

Напомним, что представитель ГПСУ Андрей Демченко прокомментировал подготовку к масштабным военным учениям "Запад-2025" в Беларуси. По его словам, пока угроза с белорусской территории нет. Однако уровень потенциальной опасности может возрасти, когда военные учения перейдут в активную фазу.

Также, как отметил представитель ГПСУ, украинские силы на этом направлении находятся в постоянной готовности к любому развитию событий.