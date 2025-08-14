Ситуация на северном направлении может осложниться. Об этом стало известно из заявления спикера ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Есть ли угроза для Украины?

В Госпогранслужбе сообщили, что украинские военные внимательно отслеживают подготовку к российско – белорусским военным учениям "Запад-2025", которые запланированы на осень.

Главной задачей разведки и пограничников сейчас является сбор максимально детальной информации о количестве личного состава и техники, которые Россия может привлечь к этим маневрам.

По его словам, на данный момент угроза со стороны Беларуси отсутствует. Однако уровень потенциальной опасности может возрасти, когда военные учения перейдут в активную фазу.

6 августа в Беларусь прибыл первый эшелон с российскими военными и техникой. Военнослужащие будут участвовать в совместных учениях "Запад-2025", старт которых состоится в сентябре.

К слову, Демченко также подчеркивал, что все украинские подразделения на этом участке находятся в постоянной готовности к любому развитию событий.