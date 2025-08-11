Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Сколько россиян прибыло в Беларусь на учения?

В Беларусь на совместные военные учения с Россией прибыли несколько сотен российских военнослужащих и десятки единиц военной техники.

В то же время и Беларусь определенные свои подразделения и силы отправила в Россию, где также есть площадки, где должны состояться эти учения,

– заявил Демченко.

Украинские военные разведчики и пограничники постоянно отслеживают передвижения российских войск в Беларуси. Это помогает оценить масштаб их привлечения к учениям. В ГПСУ напомнили, что эта территория остается угрожающей для Украины.

Потому что во время этих учений нельзя исключать провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности для нашей страны,

– добавил представитель ГПСУ.

Напомним, в сентябре 2025 года Россия и Беларусь планируют провести шесть совместных военных учений, среди которых и "Запад-2025". В ответ НАТО начало масштабные учения Steadfast Dart 2025, чтобы усилить безопасность в Европе.