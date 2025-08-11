Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Тоді для нього все закінчиться: боєць ЗСУ припустив, чому дуже занервував Лукашенко

Скільки росіян прибуло в Білорусь на навчання?

До Білорусі на спільні військові навчання з Росією прибули кілька сотень російських військовослужбовців і десятки одиниць військової техніки.

Водночас і Білорусь певні свої підрозділи й сили відправила в Росію, де також є майданчики, де мають відбутися ці навчання,

– заявив Демченко.

Українські військові розвідники та прикордонники постійно відстежують пересування російських військ у Білорусі. Це допомагає оцінити масштаб їх залучення до навчань. У ДПСУ нагадали, що ця територія залишається загрозливою для України.

Тому що під час цих навчань не можна виключати провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки для нашої країни,

– додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Росія та Білорусь планують провести шість спільних військових навчань, серед яких і "Захід-2025". У відповідь НАТО розпочало масштабні навчання Steadfast Dart 2025, щоб посилити безпеку в Європі.