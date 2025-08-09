Хоч особового складу Білорусі для цього недостатньо, Олександр Лукашенко переживає за такий сценарій. Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, пояснивши, що він може боятись українських військових.

Чому дуже занервував Лукашенко?

За словами військовослужбовця ЗСУ, в Білорусі не вистачає особового складу для наступу на Україну зі своєї території, а наша країна контролює ситуацію. Цікаво, що на зустрічі з Володимиром Путіним Лукашенко наголосив, що створює цілу дивізію спецпризначенців на кордоні з Україною.

"Якщо він хотів залякати нас своїми спецпризначенцями, який ніколи не воював, то наші піхотинці, який мають бойовий досвід, його "з'їдять на сніданок", – сказав він.

Однак навчання все ж будуть, саме під час таких навчань "Захід-2021" почалось повномасштабне вторгнення у 2022 році. Найкоротша відстань до Києва є саме з Білорусі. Для мирних переговорів російський диктатор шукає собі вигідну позицію, тому тиск на столицю України завдяки повідомленням про ці навчання – це найкращий варіант для Кремля.

Захід з Білорусі для нас сюрпризом не буде. Лукашенко саме тому нервує. Він розуміє, що якщо з Білорусі знову підуть, його ніхто не буде слухати. Він бачив Курську операцію і розуміє, що може бути "Мінська операція", тоді для нього закінчиться все,

– наголосив Сазонов.

Цікаво, що цьогорічні військові навчання перенесли вглиб Білорусі. Лукашенко заявив, що це було його розпорядження, націлене уникнути звинувачень з боку Заходу у тому, що Білорусь готується перерізати Сувальський коридор, захопити на першому етапі три балтійські республіки, а потім Польщу. Він також повідомив, що не дозволить наступати на Київ.