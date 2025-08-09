Хотя личного состава Беларуси для этого недостаточно, Александр Лукашенко переживает за такой сценарий. Такое мнение 24 Каналу высказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, объяснив, что он может бояться украинских военных.

Почему очень занервничал Лукашенко?

По словам военнослужащего ВСУ, в Беларуси не хватает личного состава для наступления на Украину со своей территории, а наша страна контролирует ситуацию. Интересно, что на встрече с Владимиром Путиным Лукашенко отметил, что создает целую дивизию спецназовцев на границе с Украиной.

"Если он хотел запугать нас своими спецназовцами, который никогда не воевал, то наши пехотинцы, который имеют боевой опыт, его "съедят на завтрак", – сказал он.

Однако учения все же будут, именно во время таких учений "Запад-2021" началось полномасштабное вторжение в 2022 году. Кратчайшее расстояние до Киева есть именно из Беларуси. Для мирных переговоров российский диктатор ищет себе выгодную позицию, поэтому давление на столицу Украины благодаря сообщению об этих учениях – это лучший вариант для Кремля.

Закат из Беларуси для нас сюрпризом не будет. Лукашенко именно поэтому нервничает. Он понимает, что если из Беларуси снова пойдут, его никто не будет слушать. Он видел Курскую операцию и понимает, что может быть "Минская операция", тогда для него закончится все,

– подчеркнул Сазонов.

Интересно, что нынешние военные учения перенесли вглубь Беларуси. Лукашенко заявил, что это было его распоряжение, нацелено избежать обвинений со стороны Запада в том, что Беларусь готовится перерезать Сувальский коридор, захватить на первом этапе три балтийские республики, а затем Польшу. Он также сообщил, что не позволит наступать на Киев.