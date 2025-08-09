Детальний склад російських підрозділів, що мають брати у них участь, поки не розголошували. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InformNapalm.

Що відомо про навчання "Захід-2025"?

Міноборони Білорусі 6 серпня повідомило, що в країну прибув перший потяг із російськими військовослужбовцями та технікою. Вони візьмуть участь у навчаннях "Захід-2025", що мають розпочатися у вересні. Детальний склад російських підрозділів, що мають брати у них участь, поки не розголошували.

За інформацією InformNapalm з агентурних джерел, у навчаннях можуть взяти участь:

252-й мотострілецький полк (3-тя мотострілецька дивізія), в/ч 91711. Дислокується в місті Богучар, Воронезька область.

488-й мотострілецький полк (144-та мотострілецька дивізія), в/ч 12721 (до 2016 – в/ч 61423). Дислокується у м. Клинці Брянська область.

15-й мотострілецький полк (2-га мотострілецька дивізія), в/ч 31134. Дислокується в селищі Калининець, Наро-Фомінського району Московської області.

423-й мотострілецький полк (4-та танкова дивізія, 1-ша гвардійська танкова армія, ЗВО), в/ч 91701. Дислокується в Наро-Фомінську Московської області Росії.

Всі ці формування мають бойовий досвід у війні проти України. Протягом останніх місяців вони були залучені у боях на Лимансько-Куп’янському напрямку.

"Вірогідно, що частина цих підрозділів може взяти участь в навчаннях "Захід-2025" в Білорусі в межах організаційних заходів для відведення частини сил на відновлення на ротаційній основі", – зазначають в InformNapalm.

Основу навчань, ймовірно, становитимуть військові строкової служби.