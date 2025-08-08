Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Про що свідчать велика кількість спільних навчань Росії та Білорусі?

Журналісти зазначили, що загальновідомим фактом є те, що у вересні 2025 року Росія та Білорусь планують провести масштабні навчання "Захід-2025", в межах підготовки до яких на білоруську територію вже прибув перший ешелон із російськими військами.

У виданні наголошують, що сам факт проведення таких російсько-білоруських навчань несе пряму чи опосередковану загрозу не лише для України, але й для всього цивілізованого світу.

Але нюанс в тому, що "Захід-2025" – аж ніяк не єдині навчання, які Москва та Мінськ планують спільно провести у вересні поточного року, спільних навчань на прийдешній місяць заплановано аж шість,

– зауважили у Defense Express.

Зокрема, автори польського порталу Defence24 написали, що в цьому випадку мовиться про три ключові навчання, які мають відбутись в межах ОДКБ – "Взаємодія-2025" з відпрацювання дій "сил швидкого реагування", "Пошук-2025" – відпрацювання дій розвідувальних підрозділів і "Ескадрон-2025" – щодо дій підрозділів тилового забезпечення.

"Хоча формально навчання "Захід" позиціонуються росіянами як такі, що мають "циклічний та оборонний характер", на практиці ці маневри "мають важливе геополітичне значення", оскільки дають Москві та Мінську перевірити ефективність командних структур, здатність координувати підрозділи різних військ, а головне – перевірити реальні можливості в плані мобілізації ресурсів", – пояснюють журналісти.

Крім того, російські та білоруські військові заявляли про наміри відпрацювати під час навчань "Захід-2025" зокрема "нові тактичні способи" ведення боїв на суходолі, "засновані на досвіді сучасних конфліктів".

Серед іншого, йдеться про активне використання засобів радіоелектронної боротьби для виведення з ладу комунікацій "умовного противника", нову тактику застосування механізованих підрозділів, а також – можливе моделювання сценаріїв, характерних для "гібридної війни".

Особливу увагу викликає той факт, що режим Лукашенка планує залучити у мобілізаційних заходах цивільні структури – передусім у сферах транспорту та зв'язку. Це свідчить про дедалі глибше інтегрування білоруської системи управління у воєнну машину Росії.

Натомість у НАТО вже відреагували на сигнал з Москви та Мінська, розцінивши його як посилення прямої загрози європейській безпеці. У відповідь Альянс розпочав масштабні навчання Steadfast Dart 2025 – одні з найзначніших за останні роки.