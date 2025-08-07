Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері 24 Каналу висловив думку, що реальних загроз для східного флангу НАТО (Польщі, країн Балтії) від цих навчань немає.

Як Європа реагує на ці навчання?

Жмайло припускає, що можуть бути провокації, які відбулися декілька днів тому, коли російський безпілотник "Гербера" залетів на територію Литви. З його слів, ця повітряна ціль ймовірніше не була збита, а просто у БпЛА закінчилось паливо і він впав вглибині території Литви.

Такі провокації можливі. Маневри по типу розгортання наступальних колон теж можуть бути,

– озвучив Жмайло.

Він розповів, що Польща проводить теж навчання, Литва стягує додаткові засоби ППО, Естонія починає більше укріплювати свій кордон, відповідні безпекові заходи проводяться і в Латвії. Однак Жмайло висловив сумнів, що на території цих країн якісь інші події, окрім зальоту дронів чи диверсій, дійсно можуть відбутися.

Чи може повторитися сценарій 2022 року?

Беручи до уваги, що Росія не витягує свої наступальні темпи на фронті, ці російські війська, які залучені до навчань, можуть бути потім перекинуті через російську територію для посилення її штурмових підрозділів.

Щоб російські війська, як у 2022 році, йшли територією Білорусі та проривали український північний кордон – дуже малоймовірно. Лукашенко розуміє, що зараз вкрай хитка ситуація. Вона однозначно не та, що була у 2022 році,

– пояснив Жмайло.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці зауважив на тому, що білоруський диктатор дуже цінує те потепління, яке вдалося досягнути Білорусі з США після візиту спецпосланця Трампа – Кіта Келлога. Після цього була знята з Білорусі низка санкцій. Крім того, Мінськ зараз більше інтегрується з Пекіном, організовуються білорусько-китайські навчання.

"Він дуже цінує, що візит Кіта Келлога на тлі війни в Україні певною мірою вивів його з довгої міжнародної ізоляції. Лукашенко – це останній диктатор Європи, саме так його називають на Заході", – зазначив Жмайло.

Тож, на думку виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, як раз Лукашенко зацікавлений у тому, щоб російсько-білоруські навчання відбулися і війська Росії повернулися потім додому. Адже він усвідомлює, що це легітимна ціль і Україна може собі дозволити бити на випередження по території Білорусі, знищуючи російські війська.