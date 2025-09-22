Учения "Запад-2025" прошли без провокаций: Россия вывела войска из Беларуси
- Военные учения "Запад-2025" завершились, и Россия вывела свои войска из Беларуси.
- Российские войска не приближались к границам Украины, а контроль за их действиями осуществлялся для предотвращения провокаций.
В Беларуси завершились военные учения "Запад-2025", Россия вывела из страны своих солдат. Их количество было не таким большим, чтобы совершать провокации.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы в эфире телемарафона.
Остаются ли российские войска в Беларуси?
После активной фазы учений "Запад-2025" на территории Беларуси войска Кремля колоннами двигались в сторону России. По словам Андрея Демченко, солдат на границах не остается.
Российские силы на территории Беларуси, которые участвовали в совместных учениях, после завершения активной фазы 16 сентября формировали колонны для того, чтобы двигаться в сторону России. По состоянию на сейчас можем отметить, что такое движение состоялось, а не остались они на территории Беларуси,
– отметил спикер.
Войска, которые принимали участие в учениях, не приближались к границам Украины. Локации для тренировок были расположены глубже на территории Беларуси. Однако контроль за действиями вражеских войск происходил с целью недопущения провокаций в отношении Украины.
Демченко добавил, что в этом году Россия привлекла меньше сил, их количество было не существенным.
Напомним! "Запад-2025" это совместные военные учения России и Беларуси, которые состоялись 12 – 16 сентября 2025 года. Их цель заключалась в отработке взаимодействия вооруженных сил двух стран и подготовке к совместным действиям по "отражению возможной агрессии". Россия с помощью учений пыталась дать сигнал для внешних наблюдателей и продемонстрировать силу.
Аналитики в комментарии 24 Канала отмечали возможные провокации против стран НАТО. Например, враги могли использовать дроны для нарушения воздушного пространства. В то же время эксперты отмечали, что ресурсы Кремля ограничены, а потому масштабные эскалации маловероятны. Как стало понятно в конце учений – Россия совсем отказалась от провокаций.
Что известно о ходе проведения учений "Запад-2025"?
В начале сентября в Госпогранслужбе Украины сообщали, что активная фаза военных учений в Беларуси состоится 12 – 16 сентября. Предварительно заявлялось об участии около 13 тысяч военных, привлечении значительного количества техники, а также тренировки по планированию применения ядерного оружия.
На самом же деле к учениям привлекли около 30 тысяч военных. Во время первого этапа они тренировали противовоздушную и наземную оборону, а во время второго – контрнаступательные действия и очистку территории от вражеских сил.
Путин во время учений лично посетил полигон Мулино в военной форме. По мнению аналитиков ISW российский диктатор таким образом дал сигнал НАТО и попытался показать "личное лидерство" над военными действиями. Такой его жест, вероятно, был направлен на внешнюю аудиторию.