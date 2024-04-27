На Житомирщине задержан учитель, подозреваемый в убийстве и ранении бывших учеников

Стало известно, что в Житомирской области был задержан учитель. Его подозревают в убийстве и ранении бывших учащихся школы.

В селе Луковец, что на Житомирщине, вечером 25 апреля между двумя несовершеннолетними и учителем произошел конфликт, который перерос в резню. В результате 17-летний парень погиб, его друг-сверстник попал в больницу.

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Ребята пришли выяснять отношения

23-летний учитель подозревается в умышленном убийстве и покушении на убийство. Ему грозит от 15 лет до пожизненного.

Правоохранители установили, что двое ребят приехали к своему бывшему учителю, чтобы выяснить отношения. Один из несовершеннолетних обвинил мужчину в ухаживаниях за его девушкой. "Разборки" переросли в драку, во время которой 23-летний мужчина взял нож и начал наносить удары оппонентам.

Один из сверстников скончался на месте. За жизнь другого борются медики.

Учителя удалось найти по месту жительства и задержали. Копы также нашли и отправили на экспертизу возможное орудие преступления– нож.

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