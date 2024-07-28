Момент удара молнии по людям в России попал на видео

Днем под Москвой в парке "Патриот" молния поразила трех человек. Инцидент произошел на площади перед главным храмом вооруженных сил России.

В результате удара молнии один человек погиб, еще трое пострадали. Момент поражения попал на видео.

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Смертельное поражение молнией

На кадрах видно, что двое мужчин идут под зонтом. Рядом с ними также передвигалась женщина. Молния попадает в верхушку зонта – все трое людей моментально падают на землю. После стало известно, что 61-летняя пострадавшая не теряла сознания и смогла подняться самостоятельно. Ее госпитализировали. 39-летнего мужчину тоже доставили в больницу. У него, кроме удара током, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рану лба. А вот третьему пострадавшему не повезло. Медики на месте проводили реанимационные мероприятия, однако они не дали результата. Мужчина погиб.

Как под Москвой молния поразила россиян: смотрите видео