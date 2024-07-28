Момент удару блискавки по людях у Росії потрапив на відео

Вдень під Москвою у парку "Патріот" блискавка уразила трьох людей. Інцидент стався на площі перед головним храмом збройних сил Росії.

Внаслідок удару блискавки одна людина загинула, ще троє постраждали. Момент ураження потрапив на відео.

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Смертельне ураження блискавкою

На кадрах видно, що двоє чоловіків йдуть під парасолькою. Поряд з ними також пересувалася жінка. Блискавка влучає у верхівку парасольки – усі троє людей моментально падають на землю. Після стало відомо, що 61-річна постраждала не втрачала свідомості і змогла піднятися самостійно. Її госпіталізували. 39-річного чоловіка теж доправили до лікарні. У нього, крім удару струмом, діагностували закриту черепно-мозкову травму та рану чола. А ось третьому постраждалому не пощастило. Медики на місці проводили реанімаційні заходи, втім вони не дали результату. Чоловік загинув.

Як під Москвою блискавка уразила росіян: дивіться відео