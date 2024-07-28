Надзвичайна подія трапилася у парку "Патріот" на площі перед Головним Храмом збройних сил Росії.

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Що сталося

Російські пабліки повідомляють, що двоє чоловіків прогулювалися площею під парасолькою. Блискавка вдарила по її верхівці. За секунду обоє чоловіків лежали на землі без свідомості. Удар струмом дістала також 61-річна жінка, яка йшла поряд. Вона залишилася при тямі і змогла підвестися самостійно. Згодом стало відомо про ще одну постраждалу.

Як зазначають телеграм-канали, один із уражених чоловіків перебуває у тяжкому стані, його намагаються відкачати медики на місці. Ще один — 39-річний чоловік, окрім удару струмом, отримав закриту черепно-мозкову травму та рану чола.

Дві жінки постраждали менше. Обох із діагнозом "ураження електрострумом" відвезли до лікарень.

Момент удару блискавки по трьох людях у ​​парку "Патріот" у Підмосков'ї: дивіться відео

Нагадаємо, що у Росії лише за 2024 рік вигоріло майже 5 мільйонів гектарів лісу, що дорівнює площі Хорватії.